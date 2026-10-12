Directeur sportif de l’OM depuis cet été, Grégory Lorenzi nage en eaux troubles.

L’été de Grégory Lorenzi est loin d’être terminé. Arrivé à l’OM après avoir quitté le Stade Brestois, le directeur sportif se retrouve toujours confronté à un litige avec l’OGC Nice. Le club azuréen lui reproche de ne pas avoir honoré un engagement contractuel pris avant son arrivée à Marseille. Une affaire qui continue désormais sur le terrain judiciaire.

Aucune conciliation entre Lorenzi et l’OGC Nice

Selon Jean-François Pérès, journaliste au Journal du Dimanche, les deux parties se sont retrouvées devant les prud’hommes, mais aucune conciliation n’a été trouvée. Le dossier a été renvoyé « à la mise en état », une étape qui doit permettre aux parties de préparer leurs arguments et de transmettre les pièces nécessaires avant une éventuelle audience sur le fond.

Le contentieux est donc loin d’être réglé à l’OM. L’OGC Nice estime que Lorenzi s’était engagé à rejoindre le club après son départ de Brest, sous réserve du maintien des Aiglons en Ligue 1. Une condition qui s’est réalisée, mais le dirigeant a finalement choisi le projet marseillais.

Du côté niçois, le dossier est pris au sérieux. Le club entend faire valoir ses droits après ce changement de destination de dernière minute. En juin, L’Équipe rapportait déjà que Nice avait décidé de saisir les prud’hommes, considérant que Lorenzi était contractuellement engagé à rejoindre le Gym. Aucune décision de justice n’a toutefois été rendue à ce stade. Il reste donc impossible de préjuger de l’issue du dossier ou d’éventuelles conséquences financières pour le directeur sportif marseillais.

L’OM peut-il être fragilisé ?

Cette procédure intervient alors que Lorenzi doit continuer à travailler sur la construction de l’effectif marseillais. Le prochain mercato d’hiver représentera une nouvelle échéance importante pour l’OM, qui devra identifier ses besoins et anticiper les éventuels ajustements à apporter au groupe. Le litige avec Nice ajoute donc un dossier personnel et juridique à gérer en parallèle de ses responsabilités sportives.

Rien ne permet cependant d’affirmer que cette affaire l’empêchera de préparer le recrutement. Le renvoi à la mise en état signifie avant tout que la procédure suit son cours et que les deux parties doivent désormais préparer leurs dossiers.

À ce stade, aucun élément ne permet d’affirmer que le poste de Lorenzi à Marseille est menacé. Pour l’OM, l’enjeu sera donc de maintenir le cap sportif pendant que le différend se poursuit. Le dossier reste ouvert et aucune date de jugement n’a encore été annoncée. En attendant, Lorenzi devra continuer à assumer ses fonctions à Marseille tout en préparant sa défense. Le mercato hivernal approche progressivement, mais le feuilleton judiciaire entre l’OM et Nice pourrait encore durer plusieurs mois.