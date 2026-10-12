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OM : le prochain fusible est identifié dans le onze de Genesio ! 

Par Bastien Aubert - 12 Oct 2026, 13:20
Angel Gomes (OM)

La mise en lumière de la sortie virile d’Igor Paixao à Troyes a presque réussi à faire oublier la prestation d’un joueur de l’OM face à l’ESTAC (0-2).

L’OM a retrouvé le sourire mais pas encore la sérénité. Après quatre défaites consécutives en Ligue 1, les Marseillais ont enfin renoué avec la victoire sur la pelouse de Troyes. Amine Harit a ouvert le score au retour des vestiaires, avant qu’Himad Abdelli ne transforme un penalty dans le temps additionnel pour assurer le succès olympien (0-2).

Gomes, une nouvelle prestation inquiétante à l’OM

Cette victoire permet surtout à Bruno Genesio de souffler après plusieurs semaines particulièrement compliquées. Mais tout n’a pas été rassurant dans le jeu, et certains joueurs restent sous pression. Angel Gomes figure clairement parmi eux. L’ancien milieu du LOSC avait pourtant suscité de l’espoir à son arrivée à Marseille. Sa technique et sa capacité à jouer entre les lignes devaient apporter de la créativité à l’animation offensive de Genesio. Mais depuis le début de la saison, le milieu anglais peine à retrouver le niveau attendu. Face à Troyes, il a encore manqué d’influence et n’a pas réussi à donner suffisamment de rythme au jeu marseillais. Son positionnement derrière l’attaquant n’a pas permis de faire la différence. L’OM a souvent manqué de solutions dans les petits espaces et de prises de risque pour déséquilibrer le bloc troyen. La victoire ne doit donc pas masquer les difficultés persistantes d’Angel Gomes.

Sur le plateau de RMC Sport, Walid Acherchour s’est montré particulièrement sévère envers le milieu olympien : « C’est abyssal, le niveau qu’on voit depuis le début de saison ! Je me suis dit qu’avec Genesio, comme il l’a un peu eu à Lille, on allait retrouver l’Angel Gomes qu’on aimait. Mais il n’y a rien du tout. Il ne se passe rien. Il n’y a aucune prise de risque dans son jeu. » Le consultant ne cache pas sa déception. Il espérait voir Genesio relancer un joueur qu’il avait déjà côtoyé à Lille, mais estime pour l’instant que le résultat est loin des attentes. Son verdict est sans appel : « Il va falloir trouver une solution sans lui. »

« C’est le joueur à sauter »

Walid Acherchour va même plus loin en désignant Angel Gomes comme le joueur qui devrait perdre sa place : « Pour moi, c’est le joueur à sauter. C’est le joueur qui est, pour moi, inutile aujourd’hui à l’OM et qui est transparent. » Des mots très durs, qui relancent forcément le débat autour des choix de Bruno Genesio.

L’entraîneur de l’OM doit trouver le bon équilibre entre la nécessité de relancer certains joueurs et celle d’aligner les éléments les plus performants. Dans une période aussi délicate, la patience envers les titulaires est forcément limitée. Gomes pourrait donc être directement menacé lors des prochains rendez-vous, à commencer par la réception de l’Olympiakos au Vélodrome en Ligue Europa (jeudi, 21h).

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