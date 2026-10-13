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FRANCE

ASSE : une embuscade attend les Verts au Red Star

Par Bastien Aubert - 13 Oct 2026, 14:20
Les Verts sont leaders de L2

Le choc de la 9e journée de Ligue 2 entre le Red Star et l’ASSE promet d’être haut en couleurs.

L’ASSE avance à un rythme soutenu depuis le début de la saison. Mais malgré ses bons résultats, le club stéphanois n’a pas encore réussi à se détacher nettement de ses poursuivants.

L’ASSE attendue de pied ferme à Bauer

Le Red Star reste notamment un adversaire à surveiller. La rencontre programmée samedi à 20 au stade Bauer s’annonce donc particulièrement importante pour la course aux premières places. Du côté du Red Star, l’excitation monte à l’approche de cette affiche. L’entraîneur Damien Perrinelle sait que son équipe aura une occasion de se mesurer à l’un des favoris du championnat. Il pourra également compter sur l’atmosphère particulière du stade Bauer, où les supporters espèrent pousser les leurs vers un résultat de prestige contre l’ASSE.

« On a un prochain match qui va être évidemment compliqué, mais qu’on est tous impatients de jouer contre Saint-Étienne chez nous. Avec l’inauguration de la nouvelle tribune, avec ces supporters qui vont mettre le feu à Bauer, on est impatients de vivre tout ça », a expliqué le technicien. Le discours est clair : le Red Star ne veut pas aborder cette rencontre comme un simple match de championnat. Pour les Audoniens, c’est aussi l’occasion de mesurer leur progression face à une formation qui vise la remontée en Ligue 1.

Le Red Star va inaugurer sa nouvelle tribune contre les Verts

Le coach du Red Star insiste également sur le plaisir de vivre ce genre de rendez-vous : « Et ce que j’aime, c’est qu’on se donne le droit de vivre de belles choses comme ça. C’est plus ces émotions par rapport à ce qu’on fait actuellement qui nous excitent que de parler de classement après huit journées. » Une manière de rappeler que son équipe veut avant tout continuer à avancer sans se laisser enfermer dans les calculs du classement. Le Red Star a connu un début de saison irrégulier, avec notamment une lourde défaite contre Reims, mais il a aussi montré sa capacité à réagir. Sa victoire contre Metz (1-0), le 14 septembre, a notamment marqué un premier succès à domicile en championnat. Les Audoniens ont donc des raisons de croire en leurs chances.

L’ASSE reste néanmoins une référence en Ligue 2 aux yeux de plusieurs observateurs. Dans les propos rapportés par Le Parisien, David Vignes estime que cette affiche constitue un test intéressant pour le Red Star. Il souligne la qualité de l’effectif stéphanois et la capacité des Verts à se montrer dangereux : « Quand on joue Saint-Étienne, qui est ce qui se fait de mieux en Ligue 2, on s’étalonne toujours. C’est un super match à jouer pour le Red Star qui va pouvoir passer au révélateur. » Il ajoute que les Franciliens auront malgré tout des arguments à faire valoir : « Mais avec son public, sur sa dynamique et ce qu’il montre depuis le début de saison, il aura des atouts à faire valoir contre Saint-Étienne qui a une équipe taillée pour la Ligue 1. » Le message est donc double : l’ASSE possède un effectif ambitieux, mais le Red Star entend profiter de son terrain et de sa confiance pour lui poser des problèmes.

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