Ciblé comme étant le maillon faible de l’OM, Angel Gomes pourrait en faire les frais contre l’Olympiakos en Ligue Europa (jeudi, 21h).

Le déplacement à Troyes a apporté quelques motifs de satisfaction à l’OM, vainqueur 2-0 dimanche. Mais Bruno Genesio doit encore trouver la bonne formule pour relancer une équipe qui peine à enchaîner les prestations convaincantes. Et un premier changement pourrait concerner Angel Gomes.

Gomes ne convainc plus au poste de numéro 10

Après des débuts encourageants sous le maillot marseillais, le milieu anglais traverse une période plus délicate. Utilisé dans un rôle de meneur de jeu, il peine à peser suffisamment sur les rencontres et à apporter la créativité attendue dans les trente derniers mètres. En interne, RMC Sport affirme que son rendement commencerait à susciter des interrogations. Son statut pourrait donc être fragilisé à l’approche du rendez-vous européen contre l’Olympiakos, prévu jeudi à 21h au Vélodrome. Genesio ne souhaiterait toutefois pas nécessairement se séparer de Gomes de manière définitive dans son organisation. Une modification de son animation pourrait simplement permettre de mieux répartir les responsabilités offensives.

Comme déjà indiqué, le staff de l’OM étudie la possibilité de repositionner Timothy Weah sur l’aile droite. L’international américain, habituellement utilisé comme latéral, pourrait ainsi bénéficier de davantage de liberté offensive. Ses qualités de vitesse et de percussion seraient mieux exploitées dans un rôle plus haut sur le terrain. Cette option aurait également l’avantage de libérer une place en défense, grâce aux solutions désormais disponibles à droite. Weah se montrerait favorable à cette évolution, lui qui ne se sentirait pas toujours pleinement à l’aise avec les contraintes défensives de son poste actuel.

Harit ou Abdelli pour remplacer Gomes dans l’axe ?

La prestation de Kelyann Bezahaf face à Troyes constitue un élément important dans cette réflexion. Titularisé au poste de latéral droit, le jeune Marseillais a livré une prestation convaincante et donné des garanties au staff. À seulement 20 ans, il pourrait profiter de cette opportunité pour s’installer progressivement dans la rotation. Ulisses Garcia représente également une solution à ce poste. L’international suisse peut dépanner sur le côté droit, ce qui offrirait à Genesio une alternative supplémentaire si Weah venait à évoluer plus haut.

Un repositionnement de Weah aurait des conséquences directes sur l’organisation offensive. Amine Harit, qui a dépanné sur le côté droit, pourrait retrouver un rôle axial derrière l’attaquant. Son profil technique et sa capacité à jouer entre les lignes en feraient une alternative naturelle à Gomes. Himad Abdelli pourrait également entrer dans la réflexion du staff. Le milieu dispose lui aussi des qualités nécessaires pour occuper une position plus avancée. Rien ne garantit toutefois que Genesio choisira cette solution dès jeudi. L’entraîneur de l’OM pourrait aussi conserver son organisation actuelle et demander davantage à Gomes dans son rôle de numéro 10.