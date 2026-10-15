ASSE : Mamour Ndiaye s’est déjà trouvé un soutien de taille dans le vestiaire !

Appelé à remplacer Gautier Larsonneur dans les buts de l’AS Saint-Étienne, Mamour Ndiaye peut compter sur un soutien de taille au sein du vestiaire vert.

L’ASSE s’apprête à confier ses cages à Mamour Ndiaye pour les prochaines semaines, en raison de l’absence de Gautier Larsonneur. Un défi important pour le jeune gardien, qui peut déjà s’appuyer sur un allié de poids au sein du vestiaire stéphanois : Ben Old. Présent en conférence de presse ce jeudi, le joueur néo-zélandais a affiché toute sa confiance envers son coéquipier avant la rencontre face au Red Star.

Ben Old convaincu par Mamour Ndiaye

Les mots de Ben Old sont particulièrement élogieux. Pour lui, Mamour Ndiaye possède toutes les qualités nécessaires pour répondre présent dans cette période délicate pour les Verts.

« Je l’aime, c’est un mec incroyable. C’est un super coéquipier, un mec avec qui tu as envie de jouer au quotidien. C’est aussi un très bon gardien », a expliqué le joueur de l’ASSE dans des propos rapportés par EVECT, avant d’insister sur sa confiance : « Je suis très confiant, c’est un gardien extraordinaire, il va faire du bon travail dans les cages. »

L’ailier stéphanois sait néanmoins que la réussite de son partenaire dépendra aussi de l’investissement collectif. Il compte ainsi sur l’ensemble de l’équipe pour faciliter sa prise de responsabilités : « À nous tous en tant qu’équipe de l’aider pour qu’il soit à l’aise. »

Un vestiaire derrière le gardien stéphanois

Mamour Ndiaye a déjà pu bénéficier de ce soutien lors de son entrée en jeu face à Rodez. Selon Ben Old, le groupe a tout fait pour le mettre en confiance, un élément important avant ce nouveau rendez-vous face au Red Star.

Au-delà de ses qualités sportives, le gardien semble également apprécié pour son état d’esprit. « Mamour est un garçon vraiment gentil, il dégage beaucoup de confiance en lui et il est capable de la partager », souligne Ben Old. Il ajoute que son coéquipier, plutôt calme au quotidien, sait se montrer « actif et expressif lors des matchs ».

Pour l’ASSE, l’enjeu sera désormais de transformer cette confiance en performances sur le terrain. Une chose est sûre : Mamour Ndiaye ne sera pas seul pour relever le défi. Et avec le soutien affiché de Ben Old, le portier stéphanois peut aborder ses prochaines échéances avec un premier renfort de taille : la confiance de son vestiaire.