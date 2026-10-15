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FRANCE

RC Lens Mercato : un premier verdict est tombé pour un transfert à 25 M€

Par William Tertrin - 15 Oct 2026, 21:40

Alors que le Borussia Dortmund et le RB Leipzig s’intéresseraient à Andrija Bulatović, les supporters du RC Lens sont partagés sur un éventuel départ à 25 millions d’euros.

Le débat est lancé chez les supporters lensois. Dans un sondage publié sur notre compte X il y a quelques jours, nous vous avons interrogé sur la pertinence d’un transfert d’Andrija Bulatović pour 25 millions d’euros. Et les résultats sont particulièrement serrés.

Sur les 49 votes enregistrés, 53,1 % des participants estiment que le RC Lens devrait accepter une telle somme, tandis que 46,9 % considèrent qu’il faudrait en tirer davantage. Une courte majorité valide donc ce montant, mais près d’un supporter sur deux réclame une indemnité supérieure.

Une plus-value importante pour le Racing ?

Ce débat intervient alors que le milieu monténégrin de 19 ans attirerait l’attention du Borussia Dortmund et du RB Leipzig, selon plusieurs médias. Le RC Lens réclamerait au moins 25 millions d’euros, hors bonus, pour envisager un départ. À ce stade, aucune offre officielle n’a été formulée, même si un départ en Arabie saoudite aurait pu avoir lui lors du mercato estival.

Recruté en provenance du Budućnost Podgorica et désormais sous contrat jusqu’en juin 2030, Bulatović représente un investissement sur l’avenir pour le Racing. Le club artésien pourrait donc être tenté de conserver son jeune milieu afin de poursuivre sa progression plutôt que de céder rapidement aux sollicitations.

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