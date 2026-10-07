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FRANCE

RC Lens Mercato : la prochaine vente majeure de Leca déjà dans les tuyaux ?

Par William Tertrin - 7 Oct 2026, 18:40

Andrija Bulatovic attire déjà les regards en Allemagne, et le RC Lens pourrait tenir avec lui sa prochaine grosse vente sous la direction de Jean-Louis Leca.

Le mercato du RC Lens s’annonce déjà animé autour d’Andrija Bulatovic. À seulement 19 ans, le milieu de terrain lensois attire désormais l’attention du Borussia Dortmund et du RB Leipzig, selon des informations rapportées par Sky. Les deux clubs allemands surveilleraient attentivement l’évolution du jeune international monténégrin.

Lens fixe déjà le prix de Bulatovic

Le Racing est toutefois en position de force dans ce dossier. Après avoir prolongé le contrat de Bulatovic jusqu’en 2030 en février dernier, le club artésien aurait fixé ses exigences à au moins 25 millions d’euros pour envisager un départ.

Cette valorisation témoigne de la confiance accordée par le RC Lens à son jeune milieu. Arrivé dans l’Artois en 2025, Bulatovic s’est rapidement imposé comme un joueur à fort potentiel. Sa progression lui a notamment permis d’intégrer la liste des 100 candidats au Golden Boy 2026.

Un départ plutôt l’été prochain ?

D’autant qu’Al-Ahli avait déjà tenté de recruter Andrija Bulatovic lors du mercato estival. Les discussions avec le club saoudien étaient même avancées avant de finalement s’interrompre.

Pour le RC Lens, le message est donc clair : Bulatovic fait partie des jeunes joueurs les plus convoités de l’effectif et son départ ne se fera pas à n’importe quel prix. Une nouvelle vente majeure à l’horizon pour Leca après le départ de Mamadou Sangaré l’été dernier ?

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