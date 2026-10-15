OM Mercato : un nouveau club menace le RC Lens pour un serial buteur marseillais !

Déjà suivi par le Betis Séville et le RC Lens, le jeune attaquant de l’OM Antoine Valero suscite désormais l’intérêt d’un club anglais.

L’OM pourrait devoir faire face à une concurrence grandissante pour l’un de ses jeunes talents. Selon Belo Foot 13, Nottingham Forest s’intéresse à Antoine Valero et suit attentivement les prestations du jeune attaquant marseillais, qui a d’ailleurs inscrit un triplé face à Monaco en U19.

Le club anglais rejoint ainsi le Betis Séville et le RC Lens, qui avaient déjà manifesté leur intérêt pour le joueur lors du dernier mercato estival. À 18 ans, l’avant-centre formé à Marseille attire plusieurs clubs, notamment grâce à son potentiel et à ses performances dans les équipes de jeunes.

L’avenir de Valero au cœur des interrogations

International français chez les jeunes, Antoine Valero représente un espoir du centre de formation olympien. Mais sa situation contractuelle suscite des interrogations, alors que son avenir professionnel à Marseille reste un dossier à suivre.

Selon les informations publiées ces dernières semaines, l’OM souhaite conserver son attaquant, tandis que plusieurs prétendants surveillent son évolution. Le Betis Séville avait notamment pris une longueur d’avance en transmettant une offre de 500 000 euros à Marseille fin août, selon L’Équipe.

Pour l’heure, l’intérêt de Nottingham Forest ne signifie pas qu’une offre a été formulée. Le club anglais pourrait toutefois compliquer davantage le dossier pour les dirigeants marseillais, qui devront trouver la meilleure solution pour sécuriser l’avenir de leur jeune buteur.