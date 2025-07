PSG : la Coupe du monde des Clubs est terminée pour deux joueurs parisiens

Expulsés contre le Bayern Munich, Pacho et Hernandez ne rejoueront plus aux Etats-Unis.

Avant le but libérateur d’Ousmane Dembélé, la fin de match avait été tendue entre le PSG et le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0), samedi. Willian Pacho avait reçu un carton rouge après une semelle sur Leon Goretzka et Lucas Hernandez, tout juste entré en jeu, avait lui été expulsé pour avoir asséné un coup de coude au visage de Raphaël Guerreiro (90e+2).

Pas de demi-finale pour Pacho et Hernandez avec le PSG, ni d’éventuelle finale

Et la commission de discipline de la FIFA a décidé d’infliger une suspension de deux matchs aux deux défenseurs du PSG. Ils ne seront donc pas disponibles pour jouer une éventuelle finale en cas de qualification contre le Real Madrid, demain soir (21h) au MetLife Stadium (New Jersey). Où Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan, ont décidé de se rendre pour assister à la rencontre, synonyme de retrouvailles entre Pais et Kylian Mbappé.