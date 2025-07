FC Nantes : Coco fait une révélation sur son départ

Sans club après la fin de son contrat avec le FC Nantes, Marcus Coco (29 ans) assure que la décision de se séparer était d’un commun accord.

Après six saisons au FC Nantes, Marcus Coco a quitté la Loire-Atlantique cet été, au terme de son contrat. L’ailier gauche de 29 ans a participé au stade de l’UNFP, pour garder la forme et se faire remarquer. Il en a profité pour accorder une interview à Foot Mercato dans laquelle il a fait une révélation : son départ de la Maison Jaune était d’un commun accord ! Il ne voulait pas continuer avec les Canaris, ayant visiblement besoin de changer d’air…

« Ca a été le meilleur choix pour moi »

« Ca a été d’un commun accord. Ça a été un choix aussi personnel et je pense que ça a été le meilleur choix pour moi. Après, j’espère que ce choix sera aussi payant dans un futur proche avec mon nouveau club. Je n’ai, en tout cas, aucun remords parce que je suis parti en laissant le club en Ligue 1 et j’ai pu gagner un titre avec ce club donc ça ne restera que des bons souvenirs. »

« Effectivement, j’ai eu des offres. Tout peut arriver, je vais devoir réfléchir, et prendre une bonne décision, parce qu’il ne faut pas faire ce choix à la légère. Il y a plein de choses qu’il faut prendre en compte, comme le futur, mais aussi le cadre familial. Je veux être bien dans mon nouvel environnement, que la personne avec qui je partage ma vie sera bien aussi. Il y a eu des intérêts, des très bons intérêts, et j’attends juste de trouver le meilleur projet. Là encore, le fait d’être à l’UNFP, c’est l’endroit parfait pour rebondir, ça me permet de prendre mon temps, d’être prêt, et quel que soit le club que je choisirais, d’être à 100% à mes débuts. »