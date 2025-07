FC Nantes Mercato : un club prêt à mettre 40 M€ pour Abline !

Plus grosse valeur marchande du FC Nantes lors de cette intersaison 2025, Matthis Abline pourrait être vendu 40 M€ à un club français, et pas l’OM !

🟧 Piste crédible

Ce mardi, L’Equipe publie un article sur l’avenir de Matthis Abline. Où il ne fait guère de doute que l’attaquant de 22 ans ne jouera plus au FC Nantes la saison prochaine. Prêté par le Stade Rennais en 2023-24, transféré définitivement pour 12 M€ l’été dernier, l’international Espoirs a brillé avec les Canaris en dépit du système hyper défensif prôné par Antoine Kombouaré. Cela lui a valu de taper dans l’œil de nombreux clubs, à commencer par l’OM. Mais Waldemar Kita, qui a une dent contre la direction marseillaise, a juré que son joueur n’irait pas en Provence à moins d’un chèque de 50 M€.

Un club anglais autre que Sunderland s’est aussi renseigné

L’Equipe explique qu’un club anglais a pris des renseignements pour Matthis Abline, mais qu’il ne s’agit pas de Sunderland. Le quotidien sportif annonce que c’est le Paris FC qui est actuellement le plus chaud pour recruter l’ancien Rennais. Et que le promu en L1, soutenu par la famille Arnault, serait prêt à mettre une très grosse somme, aux alentours de 40 M€, pour le faire venir dans la capitale ! D’abord pas très chaud pour venir, Abline aurait revu son jugement. Il voit que le PFC a un gros projet, il gagnerait aussi mieux sa vie sur Paris. Et il y retrouverait Moses Simon, avec qui il a bien combiné à Nantes.

Autant d’arguments qui font qu’un transfert au Paris FC ne relève pas du songe, loin de là ! Mais L’Equipe précise que, pour le moment, il n’y a pas eu d’offre. Les dirigeants parisiens veulent frapper fort sur deux postes, dont celui d’attaquant. Ils explorent de nombreuses pistes avant de se lancer à l’attaque. Mais Matthis Abline fait partie de leurs priorités.

« Le coup d’œil de But FC »

« Oui, le Paris FC a des moyens et un projet ambitieux mais le Racing dans les années 80 et le Stade Rennais dans les années 2000 aussi. Et ça n’a rien donné. Quitter le FC Nantes pour un promu ne serait pas forcément une bonne idée, à notre sens, pour Matthis Abline. »