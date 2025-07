PSG Mercato : un transfert tombé du ciel réglé en plein match contre le Real Madrid ! 

Alors que le Paris Saint-Germain infligeait une correction au Real Madrid lors de la Coupe du Monde des Clubs (4-0), le transfert de Milan Skriniar (30 ans) à Fenerbahçe se concrétisait en coulisses.

🟧 Piste crédible

L’histoire entre Milan Skriniar et le Paris Saint-Germain se termine dans une quasi-indifférence générale. Alors que son retour au PSG cet été semblait dans les tuyaux, le défenseur slovaque va finalement rester à Fenerbahçe, où il avait été prêté lors de la saison écoulée. Un rebondissement attendu mais révélateur des nouvelles priorités du club parisien.

Skriniar, c’est fini à Paris

Arrivé à Paris libre à l’été 2023 après une fin de cycle à l’Inter Milan, Skriniar n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la défense de Luis Enrique. Et en Turquie, le défenseur slovaque a su rebondir. Solide et discipliné, il s’est imposé comme l’un des piliers d’une équipe qui a joué les premiers rôles en Süper Lig. Suffisant pour convaincre les dirigeants stambouliotes de le conserver.

Un transfert bouclé pour 10 millions d’euros

Selon les informations de Nicolo Schira, un accord est en passe d’être finalisé entre le PSG et Fenerbahçe pour un transfert sec de 10 millions d’euros. Le joueur devrait signer un contrat de trois ans, jusqu’en 2027, avec un salaire inférieur à celui qu’il percevait à Paris, mais avec un rôle plus central dans le projet sportif. Skriniar va ainsi tourner la page parisienne sans grand fracas. Son passage au PSG restera comme une parenthèse manquée, ternie par des blessures et un déficit de rythme.

Le PSG accélère son opération dégraissage

Ce départ s’inscrit dans une volonté claire du PSG : faire de la place dans un effectif pléthorique et coûteux. Luis Enrique a demandé des profils plus jeunes, plus rapides, capables de jouer haut et de s’adapter à ses exigences défensives très précises. En rejoignant définitivement Fenerbahçe, Skriniar repart sur des bases plus saines. Et le PSG continue de faire place nette, déterminé à ouvrir un nouveau chapitre, sans bruit… mais avec méthode.