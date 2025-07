FC Nantes Mercato : Laborde, la petite bombe des Kita cet été !

À l’heure où le FC Nantes cherche à renforcer son secteur offensif sans exploser son budget, un nom circule en coulisses et pourrait s’avérer être une vraie bonne pioche : Gaëtan Laborde (OGC Nice, 31 ans).

🟥 Rumeur

Pillé au mercato, le FC Nantes va devoir être main pour se renforcer en vue de la saison prochaine. En ce sens, Mohamed Toubache-Ter a lâché une petite bombe ce jeudi sur X : « Pourquoi Nantes ne ferait-il pas Laborde ?? À bon entendeur… » Si rien ne dit que les Kita vont recruter l’attaquant de 31 ans, ce dernier n’est pas forcément dans les plans prioritaires de l’OGC Nice cet été. Et l’idée d’un rebond à Nantes n’est pas aussi farfelue qu’il y paraît.

Un profil qui colle aux besoins du FCN

Le FC Nantes veut un joueur expérimenté, capable de peser sur une défense, de jouer dos au but mais aussi de se projeter. Un profil à la fois travailleur et décisif. Laborde, formé à Bordeaux, passé par Montpellier et Rennes, coche toutes les cases. Il connaît très bien la Ligue 1, affiche une régularité dans ses statistiques (souvent autour des 10 buts par saison), et possède une mentalité de leader discret.

En quête d’un renouveau offensif après une saison compliquée, le FC Nantes verrait d’un bon œil l’arrivée d’un attaquant capable d’associer pressing, volume et efficacité. Laborde, souvent sous-coté, a encore de belles années devant lui.

Nice ne le retiendra pas à tout prix

À Nice, la donne est claire : Laborde n’est pas sur la liste des indésirables, mais il ne fait plus partie des pièces essentielles du projet. Le club azuréen a des ambitions européennes et souhaite remodeler son attaque. Dans ce contexte, une offre sérieuse pourrait suffire à débloquer la situation, d’autant que le joueur, lui, ne ferme aucune porte. Il privilégie un projet où il jouera, avec un rôle central.

Un transfert jouable financièrement ?

Laborde émarge à un salaire conséquent (autour de 250 000 euros brut mensuels), mais rien d’irréalisable dans le contexte actuel, surtout si un effort est fait des deux côtés. Le transfert pourrait s’évaluer autour de 4 à 6 millions d’euros, un montant accessible pour les Canaris s’ils parviennent à boucler quelques nouvelles ventes juteuses (Zézé, Abline ?).

« Le coup d’œil de But FC »

« S’il ne s’agit pour l’instant que d’un scénario possible soufflé en coulisses, le dossier Laborde mérite d’être étudié de près par Waldemar Kita et la direction sportive nantaise. Ce serait un signal fort envoyé aux supporters : celui d’un club qui ne mise pas que sur des paris ou des prêts, mais aussi sur des valeurs sûres du championnat. »