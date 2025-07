Mercato : le LOSC lâche le nouveau Robben, le RC Lens lui met le grappin dessus !  

Un temps pressenti au LOSC, ailier norvégien Sindre Walle Egeli (Nordsjaelland, 19 ans) serait désormais en contact avec le RC Lens pour une arrivée en Artois au mercato estival.

🟥 Rumeur

C’était une piste chaude du côté du LOSC, jugée même prioritaire par Olivier Létang. Mais le LOSC a finalement laissé passer une pépite. Sindre Walle Egeli, ailier norvégien de 19 ans, affole les recruteurs après une saison brillante avec le FC Nordsjaelland : 27 matchs, 9 buts, 8 passes décisives. Et un profil qui fait rêver.

Gaucher percutant évoluant côté droit, mentalité exemplaire, explosif balle au pied… En coulisses, certains le surnomment déjà le « Robben norvégien version 2025 ». Pourtant, le club nordiste n’a pas réussi à boucler l’affaire, notamment à cause de l’incertitude persistante autour du dossier Zhegrova, qui bloque une partie du mercato offensif lillois.

Pendant ce temps, Team Football croit savoir que le RC Lens n’a pas traîné. Resté à l’affût, le club artésien a accéléré sur le dossier ces derniers jours. Jean-Louis Leca se serait personnellement impliqué dans les discussions, cherchant à anticiper un éventuel départ d’Angelo Fulgini.

Egeli ne laisse personne indifférent. Crystal Palace, Liverpool, Newcastle et Feyenoord ont tous tenté une approche depuis l’hiver. Mais les exigences de Nordsjaelland – entre 15 et 20 millions d’euros – en ont refroidi plus d’un.

Le RC Lens, lui, voit plus loin : Egeli représente non seulement un renfort sportif immédiat, mais surtout un potentiel bijou à développer et revendre à prix d’or. Dans un marché de plus en plus tendu, cette opération pourrait bien être l’un des gros coups de l’été en Ligue 1.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si le profil percutant de Sindre Walle Egeli est intéressant sur le papier, les tarifs évoqués semblent à des années-lumière de ce que peut proposer le RC Lens à date. À moins d’une vente très juteuse ou d’un petit miracle… »