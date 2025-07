OM Mercato : Aubameyang ne signera finalement pas aujourd’hui !

Attendu ce mardi à Marseille pour y signer un contrat de deux ans avec l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera finalement pas là. Sa signature est reportée.

Il y a deux ans, lors de sa première arrivée à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang n’avait pas eu droit à l’accueil enflammé des supporters à l’aéroport de Marignane. Cet été, il voulait remédier à cette anomalie. Alors qu’il aurait été plus simple qu’il signe son contrat aux Pays-Bas, où ses futurs coéquipiers sont en stage, il avait prévu d’arriver aujourd’hui à 19h15. Et tout le monde avait pris soin de bien relayer l’information, histoire qu’il y ait un maximum de supporters pour célébrer le retour de celui qui a inscrit plus de 30 buts en 2023-24 malgré une saison catastrophique au niveau collectif.

Sa signature reportée mais pas en péril

Mais l’OM vient d’annoncer que l’arrivée de PEA était reportée ! « L’Olympique de Marseille informe ses supporters et les médias que l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang initialement prévue aujourd’hui, mardi 22 juillet, à 19h15, à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane est reportée à une date ultérieure, est-il écrit. Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. »

Pierre-Emerick Aubameyang devrait bien s’engager pour deux ans avec l’Olympique de Marseille, mais ce ne sera pas pour aujourd’hui. L’attaquant de 36 ans a résilié son contrat avec Al-Qadsiah jeudi dernier et est libre de signer où bon lui semble.