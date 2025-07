Pour son deuxième match amical de l’intersaison, le deuxième en deux jours, l’OM a été tenu en échec par Charleroi (1-1). Voici les enseignements de cette partie.

Après une D3 néerlandaise hier (5-0 contre Maasluis), l’OM était opposé ce lundi à un club de D2 belge. Et, sans surprise, cela a été un peu plus compliqué (1-1). La veille, Roberto De Zerbi avait aligné ses titulaires en première période et ses remplaçants en seconde. Aujourd’hui, il a fait l’inverse. D’abord les remplaçants, qui ont encaissé un but sur un mauvais alignement, ensuite les titulaires, qui ont égalisé par Greenwood d’une grosse frappe. Déjà le 4e but pour l’Anglais… Avec un peu plus de réalisme, les Phocéens auraient pu s’imposer mais, face à une équipe bien regroupée en défense, ils ont péché à ce niveau, ainsi que dans l’intensité. Voici les trois enseignements à retenir de cette partie.

Pas de plan B pour De Zerbi

On s’en était déjà aperçu dimanche après-midi, ça a été confirmé ce lundi : les remplaçants marseillais sont loin d’être aussi bons que les titulaires. Ce qui n’annonce rien de bon pour les semaines à deux matches qui vont s’empiler à compter de septembre, avec le retour de la Champions League. Egan-Riley ou Nadir n’ont pas démérité mais ils n’ont pas non plus su élever le niveau de leur équipe, qui a bien débuté, avec un gros pressing et de belles intentions, avant de s’enfoncer dans la médiocrité.

Angel Gomes déjà installé

Arrivé gratuitement après la fin de son contrat à Lille, le milieu anglais a impressionné pour ses deux premières sorties à l’OM. Aligné aux côtés d’Hojbjerg, Angel Gomes a été bon à la manoeuvre, dans l’organisation du jeu mais également à la récupération. Face aux Belges, il s’est signalé par un bon retour en position de dernier défenseur. Une vraie bonne pioche !

Greenwood et les autres

Déjà quatre buts en deux matches pour l’Anglais. Il s’est baladé face aux amateurs néerlandais, il a encore frappé face aux pros belges. Dans les dribbles, dans les frappes, il est vraiment un cran au-dessus de ses coéquipiers. Un joueur de classe mondiale, assurément. Pour peu qu’il trouve la régularité qui lui a fait défaut la saison dernière, il pourrait faire encore plus mal !