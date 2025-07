L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a reconnu qu’il aurait aimé conserver Valentin Rongier, qui a été vendu au Stade Rennais.

Demain mardi, L’Equipe publiera une interview de Roberto De Zerbi. Le quotidien sportif en a diffusé une partie dès ce soir, qui concerne l’un des sujets chauds du moment à Marseille : le transfert de Valentin Rongier. Au club depuis 2019 et apprécié de tous, le milieu de terrain, à qui il restait une année de contrat, souhaitait une forte revalorisation salariale pour prolonger. Les négociations n’ont pas abouti, ce qui a entraîné un transfert polémique au Stade Rennais, qu’il avait durement critiqué quand il était nantais et qu’il avait promis de ne jamais rejoindre. MDZ a confié combien ce départ le déçoit.

« C’est dommage… »

« La question Rongier est très simple. Fin janvier, après le match contre Lyon (3-2, le 2 février), je crois, nous décidons à prendre Ismaël Bennacer. À table, Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et moi, nous décidons tous les trois ensemble de faire une offre de prolongation à Rongier, de deux ans. Parce que je le considérais comme une chose juste. »

« Un milieu arrivait (Ismaël Bennacer), mais il fallait faire comprendre à Rongier qu’il restait au centre du projet, au centre de l’équipe. La proposition a été faite, et elle était bonne, m’a dit Medhi. Mais elle a été rejetée. Et à un an de la fin du contrat, ce n’est plus une question technique, et moi, cela ne me concerne plus. Ce n’est pas mon rôle de parler de chiffres, et je ne les connais pas. C’est dommage parce que Rongier était un joueur important et idéal pour Marseille. »