L’OM s’active pour Joel Ordóñez : la perle défensive qui fait chavirer le Vélodrome

L’Olympique de Marseille met les bouchées doubles pour attirer Joel Ordóñez, révélation défensive du Club Brugge. Sa valeur explose, tout comme l’impatience à Marseille, où le mercato s’accélère à grande vitesse.

Un chantier derrière, une cible prioritaire

La stratégie marseillaise est claire : renforcer la défense avec des profils solides et prometteurs. Après les signatures récentes de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’OM vise plus haut en ciblant Joel Ordóñez, jeune talent qui impressionne déjà la Belgique sous les couleurs du Club Brugge KV. Dans les couloirs du club, la volonté d’attirer un patron défensif s’affiche sans détour, pour franchir un cap sportif décisif dès cette saison.

Joel Ordóñez, la nouvelle sensation d’Europe

À 21 ans, Joel Leandro Ordóñez Guerrero est en train de se faire un nom sur la scène continentale. Né à Guayaquil, le défenseur central polyvalent (1,88 m) a quitté l’Independiente del Valle pour s’imposer à Bruges. Son entame fulgurante en Jupiler Pro League – but lors de sa première apparition, suivi d’un carton rouge impulsif – illustre sa fougue et attire toutes les attentions. Sous contrat jusqu’en 2028, Ordóñez représente un dossier complexe pour l’OM, mais son potentiel attire toutes les convoitises.

Un prix en envolée, Marseille prêt à tenter le coup

L’évolution de la valeur marchande d’Ordóñez parle d’elle-même : estimé à seulement 50 000 € en 2022, il pointe désormais à 28 M€. Une progression vertigineuse, qui s’explique par ses prestations solides, ses 8 sélections nationales et son impact grandissant sur le terrain. L’intérêt affiché de l’OM pour Joel Ordóñez confirme l’intensification de la lutte sur le marché pour s’attacher les services de l’Équatorien.

Marseille avance sur tous les fronts

L’OM ne compte pas s’arrêter là. Côté offensif, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang se précise : la star gabonaise vient d’atterrir à Marignane, accueillie par une foule enthousiaste, avant une visite médicale prévue demain. En parallèle, Igor Paixao renforce aussi l’animation d’attaque. Mais c’est bien derrière que les dirigeants veulent changer de dimension : la potentielle arrivée d’Ordóñez offrirait puissance, fraîcheur et d’immenses perspectives dans la durée pour le club phocéen. Plus d’infos sur le dossier Aubameyang et son arrivée à Marseille.

Ordóñez, symbole du nouveau projet OM ?

En misant sur Ordóñez, l’OM envoie un signal fort à l’Europe et à ses supporters : ambition, jeunesse et capacité à séduire de grands talents internationaux. Le dossier reste complexe, Bruges s’accroche, mais le club phocéen semble prêt à frapper un grand coup en défense. Reste à savoir si Marseille saura s’imposer dans ce bras de fer, déjà suivi avec attention par toute l’Europe du football. Pour une étude détaillée de son profil, découvrez le décryptage complet de Joel Ordóñez.