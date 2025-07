Auback à Marseille : Aubameyang de retour pour électriser l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang fait son grand retour en Ligue 1, et Marseille en vibre déjà.

Auback ambiance Marignane : une arrivée déjà culte

L’OM n’attendait plus que ça : ce 30 juillet, Aubameyang, acclamé comme une rockstar à Marignane, relance l’espoir d’une saison explosive. Les supporters marseillais étaient massés pour accueillir leur nouvelle vedette, créant une atmosphère électrique à l’aéroport. Le fantasque attaquant signera dans les 24 heures, ultime étape avant le retour officiel d’ »Auback » dans l’élite française — tous rêvent déjà de ses futurs buts sous les couleurs olympiennes.

Aubameyang : un palmarès XXL, un vrai globe-trotter

À 36 ans, Aubameyang affiche 728 matchs professionnels, 370 réalisations, 103 passes décisives et une carrière passée par Milan, Saint-Étienne, Dortmund, Arsenal ou Barcelone. Sa vitesse et son flair ont marqué l’Europe, et son retour à Marseille ressuscite l’ambition au Vélodrome. L’OM récupère un serial buteur qui sait faire trembler les filets, riche de records et d’expérience.

Un pari calculé pour l’OM : transformer l’attaque

Si sa valeur a culminé à 75 M€ avant de se stabiliser à 4 M€, Aubameyang reste une addition stratégique pour Pablo Longoria. Sa polyvalence (avant-centre, ailes) offre au club une solution offensive d’élite. Fort de 31 buts en 77 sélections avec le Gabon, le Gabonais débarque à Marseille autant pour guider les jeunes que pour changer la dynamique d’un secteur offensif en manque d’inspiration.

Le Vélodrome impatient : “Auback” pour viser le podium

L’arrivée d’Aubameyang fait renaître l’espoir de retrouver le haut du classement et d’insuffler un nouvel élan européen à l’OM. Sur les réseaux et dans les tribunes, l’excitation est palpable : tous misent sur le mental et la grinta du Gabonais. Pour ne rien manquer : les premières images de son arrivée ou les coulisses de ce transfert attendu.

Signature imminente et intégration express

D’ici quelques heures, Aubameyang devrait s’engager pour deux ans. Les supporters s’impatientent déjà à l’idée de le voir au centre du projet marseillais, convaincus qu’il peut rallumer la passion sur la Canebière. Pour plonger encore dans l’univers d’ »Auback » à Marseille : analyse sur ses ambitions phocéennes ou profil complet et statistiques d’Aubameyang. La saison s’annonce déjà renversante au Vieux-Port.