Cagliari – ASSE : encore une défaite pour les Verts, avec un blessé et des recrues à la peine

L’ASSE se déplaçait en Sardaigne ce samedi pour affronter Cagliari. Pour une 3e défaite de rang (0-1)…

Pour son dernier match de préparation, l’ASSE affrontait Caglari, ce samedi soir en Sardaigne, dans le cadre du trophée Gigi Riva. Battus lors de leurs deux derniers matches amicaux par le Servette (2-3) et le Paris FC (0-3), les Verts, dans leur nouveau maillot « third » kaki et dans un stade chauffé à blanc par plusieurs artistes, se sont présentés sans Stassin ni Davitashvili, qui n’étaient pas sur la feuille de match.

Lamba, Jaber, Traoré et Duffus n’ont pas brillé

Face à une équipe qui s’était inclinée une semaine plus tête face à Hanovre (0-2), formation de D2 allemande, les Verts ont été privés rapidement de Bernauer, sorti dès la 11e minute en se tenant la cuisse. Larsonneur s’est illustré par une relance hasardeuse qui aurait pu coûter cher, avant l’ouverture du score de Cagliari par Adopo, d’une frappe sous la barre. Parmi les recrues, le jeune Traoré a confirmé ses difficultés avec une perte de balle sur son premier ballon et beaucoup d’approximations. L’ouverture du score est venue de son côté et il aurait pu voir rouge dans un match officiel sur une intervention très rugueuse sur la cheville d’un adversaire…

Lamba, aligné en charnière centrale avec Nadé, a connu une première mi-temps laborieuse, en se faisant notamment éliminer sur un petit pont et en étant trop court, de la tête, sur le but d’Adopo. Le Portugais s’est également pris un autre petit pont en fin de match… Au milieu, Jaber a été peu en vue, si ce n’est sur une perte de balle qui aurait pu permettre à Caglari de doubler la mise sans un face à face remporté par Larsonneur devant Piccoli. Titularisé en pointe, Duffus n’a pas pesé hormis sur une frappe dans le petit filet après une bonne incursion. L’Anglais a été sevré de ballons, à l’image de Boakye, emprunté, et de Cardona, qui a perdu son face à face sur la seule occasion verte de la première mi-temps, bien servi par Moueffek, meilleur stéphanois de la rencontre. Tardieu a longtemps été invisible, Appiah s’est signalé par un retour pour contrer le tir d’un attaquant et les entrées en jeu de Miladinovic, Old et El Jamali ont un tantinet secoué le cocotier. Mais l’équipe d’Horneland, qui devrait enregistrer les arrivées de deux latéraux ces prochains jours, a encore perdu, et en montrant très peu, si ce n’est ses limites physiques et techniques du moment. Et cela alors que le championnat démarre samedi prochain à Laval…