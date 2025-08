ASSE Mercato : Horneland évoque les cas Stassin et Davitashvili

L’ASSE se déplaçait en Sardaigne ce samedi pour affronter Cagliari. Pour une 3e défaite de rang (0-1). A l’issue du match, Eirik Horneland a expliqué les absences de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin…

L’ASSE a concédé hier sa troisième défaite consécutive pour son dernier match de préparation avant de débuter la L2 à Laval samedi prochain. C’était à Cagliari (0-1), en Sardaigne. A l’issue de la rencontre, le coach sarde Fabio Pisacane a fait part de sa satisfaction. « Remporter le Trophée Gigi Riva restera toujours important pour Cagliari en raison de ce qu’il représente. Nous voulions remporter cette première édition, nous ne voulions pas commettre d’erreur. Dans cette préparation, nous avons terminé notre deuxième semaine de travail. Nous sommes satisfaits et nous allons de l’avant. Aujourd’hui, nous avons reçu des réponses encourageantes. » Cagliari, qui n’a repris l’entraînement que le 19 juillet, soit un mois après l’ASSE, restait sur deux défaites en amical contre Galatasaray et Hanovre, pensionnaire de D2 allemande. De son côté, Eirik Horneland, qui s’était montré particulièrement agacé après les deux dernières prestations de son équipe contre le Servette de Genève (2-3) et le Paris FC (0-3), est revenu sur les absences de Lucas Stassin et Zuriko Davtiashvili.

« On a laissé Zuriko Davitashvili en soins »

« Lucas Stassin a repris l’entraînement, je pense qu’il sera capable de jouer quelques minutes. Si ce n’est pas le cas pour lui et Duffus, on devra composer avec ceux que nous avons déjà utilisés dans cette position pendant la préparation comme Augustine Boakye, Nadir El Jamali et Irvin Cardona. Sur ce match, on a laissé Zuriko Davitashvili en soins. Il s’est entraîné toute la semaine et on espérait qu’il pourrait participer à ce match mais il s’est plaint de douleurs aux adducteurs sur la fin de l’entraînement la veille du match. On a fait le point avec le médecin avant le départ et on a préféré le retirer du groupe. » Et au Norvégien de faire part de son inquiétude… « Si la saison devait commencer aujourd’hui ça ne serait pas facile dans ces conditions, l’AS Saint-Étienne n’est pas encore au maximum. Mais je pense que, d’ici la fin du mois, l’équipe va vite retrouver toutes ses capacités et j’espère qu’on sera capables de prendre des points en attendant que tous les joueurs soient à leur top. » (Avec Poteaux-Carrés)