ASSE Mercato : Davitashvili force son départ !

Pierre Ekwah ne serait pas le seul gréviste à l’ASSE…

L’ASSE a concédé samedi soir sa troisième défaite consécutive pour son dernier match de préparation avant de débuter la L2 à Laval samedi prochain. C’était à Cagliari (0-1), en Sardaigne. Et comme face au Paris FC (0-3), Zuriko Davitashvili n’était pas de la partie. « Sur ce match, on a laissé Zuriko Davitashvili en soins, a expliqué Eirik Horneland. Il s’est entraîné toute la semaine et on espérait qu’il pourrait participer à ce match mais il s’est plaint de douleurs aux adducteurs sur la fin de l’entraînement la veille du match. On a fait le point avec le médecin avant le départ et on a préféré le retirer du groupe. »

Il ne voudrait plus jouer à l’ASSE

Selon Foot Mercato, l’absence du Géorgien a une autre explication. A moins d’un mois de la fin du Mercato, il pousserait les dirigeants à le transférer. « Zuriko Davitashvili est toujours considéré comme intransférable par les Verts. Le Torchon brûle. Le Géorgien est énervé par la situation et refuse de jouer avec Saint-Etienne », révèle le média. Qui évoque des contacts avec Rennes, Strasbourg, Séville , Mönchengladbach ou encore Everton pour l’ailier, acheté 6 millions d’euros à Bordeaux l’été dernier.