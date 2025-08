ASSE Mercato : Kilmer Sports placardise une pépite des Verts !

La situation se tend de plus en plus entre l’ASSE et son jeune milieu de terrain Paul Eymard…

Paul Eymard est avec Djylian Nguessan le plus grand espoir actuel de l’ASSE, l’un des deux joyaux de son centre de formation. Les deux joueurs ont participé en juin dernier à l’Euro U17 où la France s’est hissée en finale. Depuis, Nguessan s’est blessé lors du premier match de préparation, contre Carouge, et il vient juste de reprendre l’entraînement. Quant à Eymard, après avoir participé aux deux premiers matches de préparation, il n’apparait plus ni en équipe première ni en réserve. La raison ? Selon L’Equipe, le joueur est placardisé par le club forézien, car les discussions pour la signature de son premier contrat professionnel sont au point mort.

Eymard et l’ASSE en plein bras de fer

« Saint-Etienne a décidé d’écarter Paul Eymard du groupe professionnel à un an de la fin de son contrat. Le milieu de terrain ne peut, pour l’instant, pas jouer non plus avec les jeunes. Situation tendue », indique en effet le journaliste Loïc Tanzi. Eymard (17 ans) suscite l’intérêt de plusieurs formations européennes, dont l’Inter Milan. Il est sous contrat aspirant à l’ASSE jusqu’en juin 2026. Un bras de fer qui n’inspire rien de bon, si ce n’est qu’après avoir vendu Mathis Amougou à Chelsea cet hiver, l’ASSE risque de perdre un autre de ses plus grands espoirs…