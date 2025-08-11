ASSE : en plein Mercato, Kilmer Sports a réussi un coup de maître qui fait grand bruit  

Vendu en édition limitée lors du célèbre festival ligérien, le maillot « Foreztival » de l’ASSE a rencontré un vrai succès. Plus qu’un coup marketing, une opération qui rapproche le club de ses supporters.

L’AS Saint-Étienne a trouvé un moyen original de faire vibrer ses supporters loin des pelouses. À l’occasion du Foreztival, événement musical incontournable de Trélins (Loire), le club a proposé un maillot collector aux couleurs du festival. Et le succès a été immédiat.

« Vu la quantité, quelques centaines de maillots vendus 55 € pièce, ce n’est pas un enjeu de business », explique Thomas Granger, responsable de la communication de l’ASSE, dans les colonnes du Progrès. Les bénéfices, partagés à 50/50 entre le club et l’organisation du festival, n’étaient pas la priorité. « C’est l’occasion de diversifier nos produits, avec une charte graphique différente et notre logo en orange. Cela nous permet aussi de parler aux Stéphanois, sans attendre un match tous les 15 jours. »

L’ASSE a frappé un grand coup en terme d’image

L’opération s’inscrit dans une démarche plus large initiée par le label culturel « Steph’ », lancé par l’ASSE il y a trois ans. Ce programme soutient des événements locaux comme le festival de musique électronique Positive Education, la Nuit des Martyrs (soirée étudiante) ou encore le Foreztival.

Pour Granger, le choix est évident : « Le Foreztival est un vrai repaire de supporters. On se retrouve dans les valeurs qu’ils défendent : le circuit court, l’attention portée à l’accueil des festivaliers. » Une façon pour le club de renforcer ses liens avec son territoire, même loin des terrains de Ligue 2.