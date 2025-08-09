FC Nantes : Lopez fait passer des messages forts aux supporters… et aux Kita !
FC Barcelone : ter Stegen cède face au chantage, les tensions disparaissent !

Marc-André ter Stegen lors de son dernier match avant son opération, Allemagne-France en Ligue des Nations.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen ont fait la paix hier soir. Ils l’ont annoncé via un communiqué. Le gardien allemand conserve ainsi le brassard de capitaine.

L’ambiance était explosive ces derniers jours au sein du vestiaire barcelonais. Les joueurs ne comprenaient pas le traitement infligé à Marc-André ter Stegen, privé du brassard de capitaine jusqu’à nouvel ordre, suite à son refus de signer l’autorisation médicale après son opération du dos. Cette autorisation permettait en effet au club catalan de transmettre un document officiel à la Liga qui lui aurait permis d’enregistrer un joueur (Joan Garcia, par exemple) pendant toute la durée de sa convalescence. Fâché d’être poussé vers la sortie, ter Stegen avait décidé d’entrer en guerre ouverte avec le FCB, qui avait riposté.

Un armistice temporaire ?

Mais, bonne nouvelle, l’armistice a été signé hier ! Via un communiqué tombé dans la soirée, le FC Barcelone a annoncé que son gardien avait signé le fameux document. Grâce à cela, la procédure disciplinaire ouverte à son encontre était refermée et il pouvait donc récupérer le brassard de capitaine. Tout est bien qui finit bien. Pour le moment… En effet, il n’est pas question pour autant que ter Stegen porte à nouveau le maillot blaugrana. S’il est rétablit pour le mois de janvier, comme il le prétend, le club cherchera tout de même à le vendre.

Ce serait dans l’intérêt du club mais également dans le sien puisqu’il rêve de jouer la Coupe du monde 2026 dans la peau d’un titulaire avec la sélection allemande et que, pour cela, il doit jouer. Mais Ter Stegen a-t-il vraiment envie de quitter un club et une ville qu’il apprécie ? On peut en douter. Il y a donc fort à parier que la trêve conclue hier soir ne soit que temporaire…

FC Barcelone
