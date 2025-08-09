ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Laval est connue
William Tertrin
9 août 2025
Voici les compos officielles du match entre le Stade Lavallois et l’ASSE.
Ce samedi, pour la toute première journée de Ligue 2, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Stade Lavallois. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Olivier Frapolli et Eirik Horneland. Coup d’envoi à 20 heures au stade Francis-Le-Basser.
Les compos officielles
Laval : Samassa – Vargas, Commaret, Adilehou, Pellenard, Kokolo – Sanna (cap), Thomas, Sellouki – Tchoukounté, Mupemba.
ASSE : Larsonneur (cap) – Appiah, Lamba, Nadé, Annan – Gadegbeku, Tardieu, Moueffek – Old, Boakye, Cardona.