Auteur d’un doublé contre Aston Villa, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien bousculer Amine Gouiri dans la hiérarchie. Mais Roberto De Zerbi a mis les choses au clair sur cette concurrence.

Après la victoire de l’OM face à Aston Villa (3-1), où Pierre-Emerick Aubameyang s’est illustré avec un doublé, beaucoup se demandent comment l’entraîneur Roberto De Zerbi envisage l’utilisation de ses attaquants, notamment la place d’Amine Gouiri.

Interrogé sur une éventuelle hiérarchie entre ses deux joueurs offensifs, De Zerbi a répondu sans ambiguïté, dans des propos rapportés par La Provence : « Ils pourront peut-être jouer ensemble, mais dans ma tête il n’y a pas de hiérarchie. On va jouer au moins une quarantaine de matches cette saison, on aura besoin de tout le monde. »

Des cadres amenés à plus jouer que les autres

L’entraîneur italien met ainsi en avant la polyvalence et la complémentarité de son effectif. Il précise également que certains cadres pourraient avoir un temps de jeu plus conséquent, mais sans établir une hiérarchie rigide : « Des éléments comme Hojbjerg, Rabiot, Balerdi et Greenwood vont peut-être jouer plus que les autres, mais je ne me pose pas de questions sur la hiérarchie. »

Cette philosophie témoigne de l’importance accordée par De Zerbi à la cohésion du groupe et à la nécessité de disposer d’un effectif complet et compétitif sur l’ensemble de la saison. Avec ce discours, l’entraîneur marseillais montre sa confiance en l’ensemble de ses joueurs, valorisant la rotation et la complémentarité pour relever les défis d’une saison longue et exigeante.