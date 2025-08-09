OM : Marseille s’impose contre Aston Villa avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang

L’OM a conclu sa préparation estivale en beauté avec une nette victoire face à Aston Villa (3-1).

Ce samedi, l’OM a conclu sa préparation estivale par un match animé face à Aston Villa au Vélodrome. Les Olympiens ont ouvert le score très tôt (4e) grâce à Mason Greenwood, profitant d’une erreur de Mings. Les Anglais ont rapidement égalisé (7e) par McGinn, malgré un hors-jeu non signalé. La première période s’est terminée sur ce score de 1-1.

En seconde période, l’OM a fait la différence grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé (74e, 78e), d’abord sur une reprise au deuxième poteau, puis sur un service parfait de Greenwood. Les tensions se sont multipliées dans ce match, notamment entre Greenwood et Mings ou Medina et McGinn, mais également entre les deux coachs, Roberto De Zerbi et Unai Emery, qui ont terminé tête contre tête.

Aston Villa n’a finalement pas réussi à revenir, et l’OM s’est imposé 3-1 à une semaine du retour de la Ligue 1 avec le déplacement sur la pelouse du Stade Rennais.

La compo de l’OM en première période

Rulli (g) – Murillo – Balerdi (c) – Medina – Garcia – Gomes – Hojbjerg – Rabiot – Greenwood – Gouiri – Rowe.

La compo de l’OM en seconde période

Rulli (g) – Egan-Riley (Garcia, 46e) – Balerdi – Medina – Murillo – Gomes (Kondogbia, 64e) – Hojbjerg (Nadir, 80e) – Rabiot (Bakola, 80e) – Greenwood (Maupay, 89e) – Gouiri (Aubameyang, 64e) – Rowe (Vaz, 80e).