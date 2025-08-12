FC Nantes Mercato : Luis Castro sévèrement recadré sur le dossier Abline !

Le mercato du FC Nantes continue de faire des vagues, et cette fois-ci, c’est Luis Castro qui se retrouve au cœur de la polémique : le coach des Canaris a été épinglé pour ses récentes déclarations concernant l’avenir de la pépite Matthis Abline (22 ans).

Fort de son statut de nouveau coach du FC Nantes, Luis Castro a tenu des propos jugés maladroits, voire déplacés, par une partie des observateurs. Une prise de parole pourtant franche qui n’a pas manqué de faire réagir, notamment sur les réseaux sociaux.

Mohamed Toubache-Ter, bien connu pour son franc-parler, n’a pas tardé à recadrer le technicien du FC Nantes en lançant un tacle cinglant : « Je crois que Luis Castro n’est pas le mieux placé pour évoquer le cas Abline… Castro-Dunkerque Nantes-Dunkerque. » Un message qui fait référence au passé récent de Castro et qui souligne la pression qui pèse désormais sur ses épaules au FCN.

Cette réaction traduit une certaine frustration dans l’entourage du joueur et chez les supporters, dans le dossier Abline. Le jeune talent nantais, courtisé par plusieurs clubs, est un élément clé de l’avenir sportif du FCN et pourrait forcer son départ cet été.