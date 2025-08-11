FC Nantes Mercato : Abline dit non à l’Angleterre et relance une piste en L1 !

Courtisé par Wolverhampton, prêt à mettre 25 M€ sur la table, Matthis Abline a refusé de traverser la Manche. L’attaquant du FC Nantes veut rester en France, où le Paris FC espère toujours boucler sa venue.

🟧 Piste crédible

Matthis Abline ne cédera pas aux sirènes de la Premier League. Selon les informations de Fabrice Hawkins, l’attaquant du FC Nantes a décliné l’approche de Wolverhampton. Le club anglais envisageait de formuler une offre de 25 millions d’euros, un montant jugé insuffisant par la direction nantaise, mais qui témoignait tout de même d’un fort intérêt.

À 22 ans, Abline préfère poursuivre sa progression en Ligue 1 ou en Ligue 2, convaincu que rester en France lui offrira plus de continuité et de temps de jeu. Cette décision ferme relance la piste menant au Paris FC, particulièrement actif sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Le club de la capitale, ambitieux et en pleine construction de son effectif, verrait en Abline un atout offensif majeur pour viser la montée.

Du côté du FC Nantes, la position reste claire : l’attaquant n’est pas intransférable, mais son départ ne se fera qu’en cas d’offre jugée satisfaisante, financièrement et sportivement. Le feuilleton devrait donc se poursuivre dans les prochains jours…

« Le coup d’œil de But FC »

« Le feuilleton Abline commence à prendre une bien vilaine tournure. Attention au bras de fer, qui pend au nez du joueur et du FC Nantes… »