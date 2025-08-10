Revue de presse : un cadre du LOSC vers un départ ?
FC Nantes Mercato : le message fort de Luis Castro sur le cas Matthis Abline

FC Nantes Mercato : le message fort de Luis Castro sur le cas Matthis Abline
William Tertrin
10 août 2025

Après la défaite du FC Nantes en amical, Luis Castro a évoqué le dossier Matthis Abline.

Ce samedi, après la défaite 2-3 contre le Paris FC, le FC Nantes a dû composer sans Matthis Abline, officiellement absent pour une blessure légère, officieusement pour forcer son départ. Alors que l’attaquant est annoncé proche de la sortie, l’entraîneur Luis Castro a tenu à clarifier la situation en insistant sur la fluidité du marché des transferts et l’importance de l’engagement au club.

« Si un joueur n’aime pas Nantes, j’espère que quelqu’un l’achètera »

« C’est possible que tous les joueurs partent, tout dépend de l’offre. Beaucoup de joueurs qui ont joué aujourd’hui (samedi) sont pas mal aussi. Vous pensez qu’Abline est le seul joueur à avoir des sollicitations ? Jusqu’au 31 août, tous les joueurs peuvent partir et d’autres peuvent arriver. Il est ici avec nous. Il travaille bien. Il a fait une bonne semaine de préparation en Angleterre. Il se blesse mais ce n’est pas une grosse blessure, c’est une petite douleur, on ne prend pas de risque. Sera-t-il là face au PSG ? S’il part, un autre jouera. Et même s’il reste, je ne sais pas s’il sera titulaire. On va voir. Mostafa (Mohamed) a fait un très bon match. On va voir comment il est. Deux choses sont importantes pour moi : un, on débute toujours à onze et deux, un joueur qui reste ici, il aime le club et veut jouer avec le club. Le club est toujours plus important que le joueur. Ce n’est pas valable que pour Abline mais pour tout le monde. Si un joueur n’aime pas Nantes, le club et ne veut pas être avec nous, j’espère que quelqu’un l’achètera. Mais je pense qu’Abline veut rester », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Face à cette incertitude, le FC Nantes se devra de rester solide et adaptable jusqu’à la fin du mercato.

FC NantesMercato
#DÉCLARATIONS

