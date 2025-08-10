FC Nantes Mercato : nouvelles révélations dans le dossier Matthis Abline
FC Nantes Mercato : nouvelles révélations dans le dossier Matthis Abline

Matthis Abline (FC Nantes)
William Tertrin
10 août 2025

Les révélations ne cessent de pleuvoir concernant Matthis Abline, qui sera l’attraction du mercato côté FC Nantes.

Alors que son avenir est très incertain au FC Nantes, Matthis Abline n’était pas présent lors du dernier match amical contre le Paris FC ce samedi (défaite 2-3). Foot Mercato rapporte d’ailleurs que cette absence n’est pas liée à un quelconque mouvement de protestation, mais à une blessure à l’adducteur contractée à l’entraînement, poussant le joueur à se ménager avant la reprise officielle.

Cependant, la gestion du mercato par la direction nantaise complique sérieusement la situation. En effet, après une saison d’Abline conclue à 11 buts, le club avait initialement promis de laisser partir le joueur, mais les exigences financières sont devenues extrêmement élevées, repoussant les prétendants. Par exemple, l’Olympique de Marseille a vu son offre jugée trop basse, avec Waldemar Kita exigeant jusqu’à 50 millions d’euros, une somme jugée excessive par le marché. De même, Lille s’est désintéressé après que Nantes a affirmé que le joueur n’était pas à vendre.

Abline préfère rester en France

Des clubs étrangers comme Sunderland et Wolverhampton se sont également montrés intéressés, mais la hausse des prétentions du FC Nantes — passant de 30 à 40 puis à 50 millions d’euros — a refroidi les ardeurs. Récemment, une proposition du Paris FC de 20 millions plus 5 millions de bonus a été refusée, illustrant la fermeté du club dans ce dossier.

Malgré les nombreuses offres, il reste incertain que Nantes veuille réellement se séparer de Matthis Abline, surtout après avoir déjà vendu plusieurs joueurs à hauteur de plus de 40 millions d’euros cet été. Le joueur, lui, est prêt à relever un nouveau défi, préférant rester en France, mais déterminé à quitter le club nantais. D’autres clubs européens comme Francfort suivent également son évolution avec attention.

FC NantesMercato
#A la une#TRANSFERTS

