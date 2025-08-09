Le FC Nantes s’est incliné face au Paris FC ce samedi, pour son dernier match de préparation (2-3).

À la Beaujoire, devant près de 10 000 spectateurs, le FC Nantes a terminé sa préparation par une défaite 3-2 face au Paris FC, promu en Ligue 1. Les Parisiens démarraient fort avec une superbe reprise de volée signée Jean-Philippe Krasso à la 15ᵉ minute. Les Canaris répliquaient rapidement : après une erreur de Maxime Lopez, Yassine Benhattab servait Mostafa Mohamed, qui égalisait d’une frappe puissante (20ᵉ). Juste avant la pause, Mohamed se transformait en passeur pour offrir un centre parfait à Louis Leroux, auteur d’une tête plongeante victorieuse (45ᵉ).

Au retour des vestiaires, le PFC renversait le match. Ilan Kebbal, intenable, provoquait l’égalisation à la 49ᵉ, son centre étant mal dégagé par le jeune Tylel Tati et repris par Alimami Gory. Quatre minutes plus tard, Kebbal, servi par Krasso, ajustait Lopes du plat du pied pour donner l’avantage définitif aux visiteurs (53ᵉ). Malgré plusieurs offensives en fin de rencontre, les Nantais échouaient à revenir. Après une seule victoire et quatre défaites de suite en cinq matchs amicaux, le FCN aura désormais rendez vous avec le PSG à la Beaujoire, dimanche prochain, pour le retour de la Ligue 1.

La compo du FC Nantes

Lopes – Amian (c), Awaziem, Tati, Cozza (Duverne, 80′) – Lepenant, Kwon, Leroux (Hong, 68′) – Benhattab (Camara 68′), Mohamed, Guirassy (Mahamoud, 80′).