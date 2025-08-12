PSG Mercato : Donnarumma mis à l’écart… Gattuso s’insurge contre Luis Enrique !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Duffus absent à l’entraînement, la dernière recrue présente !

ASSE Mercato : Duffus absent à l&rsquo;entraînement, la dernière recrue présente !
Laurent Hess
12 août 2025

Il y avait plusieurs absents ce mardi à l’entraînement de l’ASSE. Mais Strahinja Stojkovic, arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade, était bien là…

La séance d’entraînement de l’ASSE était ouverte au public ce mardi matin et le site Evect était présent à L’Etrat. Principaux faits marquants : les absences de Benjamin Bouchouari, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, que le club espère voir partir d’ici la fin du Mercato, mais aussi de Pierre Ekwah, toujours réticent à revenir dans le Forez, de Maxime Bernauer, qui poursuit ses soins, ou de Florian Tardieu, resté aux soins lui aussi, à priori.

Premier entraînement à l’ASSE pour Stojkovic

A noter aussi l’absence de Joshua Duffus, toujours dans l’attente de son passeport jamaïcain. Djylian N’Guessan et Mahmoud Jaber se sont entraînés à l’écart du groupe, alors que Chico Lamba a eu droit à une séance allégée. Et enfin, Strahinja Stojkovic, dernière recrue en date de l’ASSE, a fait ses premiers pas au centre d’entraînement Robert Herbin. Le jeune latéral droit arrivé de l’Etoile Rouge Belgrade postulera à une place dans le groupe pour le match de samedi face à Rodez. Et avec la présence à son poste d’une autre recrue, le Portugais João Ferreira, c’est Dennis Appiah qui pourrait en faire les frais, surtout qu’il n’a pas brillé le week-end dernier à Laval (2-2)…

ASSEMercato
#EFFECTIF#RECRUES

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet