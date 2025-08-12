ASSE Mercato : Duffus absent à l’entraînement, la dernière recrue présente !

Il y avait plusieurs absents ce mardi à l’entraînement de l’ASSE. Mais Strahinja Stojkovic, arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade, était bien là…

La séance d’entraînement de l’ASSE était ouverte au public ce mardi matin et le site Evect était présent à L’Etrat. Principaux faits marquants : les absences de Benjamin Bouchouari, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, que le club espère voir partir d’ici la fin du Mercato, mais aussi de Pierre Ekwah, toujours réticent à revenir dans le Forez, de Maxime Bernauer, qui poursuit ses soins, ou de Florian Tardieu, resté aux soins lui aussi, à priori.

Premier entraînement à l’ASSE pour Stojkovic

A noter aussi l’absence de Joshua Duffus, toujours dans l’attente de son passeport jamaïcain. Djylian N’Guessan et Mahmoud Jaber se sont entraînés à l’écart du groupe, alors que Chico Lamba a eu droit à une séance allégée. Et enfin, Strahinja Stojkovic, dernière recrue en date de l’ASSE, a fait ses premiers pas au centre d’entraînement Robert Herbin. Le jeune latéral droit arrivé de l’Etoile Rouge Belgrade postulera à une place dans le groupe pour le match de samedi face à Rodez. Et avec la présence à son poste d’une autre recrue, le Portugais João Ferreira, c’est Dennis Appiah qui pourrait en faire les frais, surtout qu’il n’a pas brillé le week-end dernier à Laval (2-2)…