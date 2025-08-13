ASSE Mercato : Horneland ne s’inquiète pas pour Chico Lamba

Les débuts de Chico Lamba sont un peu laborieux à l’ASSE mais Eirik Horneland défend sa recrue.

Recruté à Arouca pour un transfert estimé à 8 millions d’euros, Chico Lamba est une des attractions de ce début de saison en Ligue 2. L’ASSE a misé beaucoup d’argent sur le défenseur international Espoirs portugais, mais ses débuts sont assez laborieux. En difficulté lors du dernier match de préparation des Verts à Cagliari (0-1), où il avait notamment pris deux petits ponts, Lamba n’a pas été à la fête non plus pour ses débuts officiels, à Laval (3-3). Crédité d’un 4/10 dans Le Progrès, Lamba a toutefois reçu le soutien d’Eirik Horneland.

« C’est un joueur de niveau Ligue 1 »

« Il a repris un peu tard parce qu’il a joué l’Euro Espoirs avec le Portugal, a glissé le Norvégien. On a dû reprendre doucement avec lui. Il avait un peu de retard sur notre préparation. Il a joué beaucoup de minutes avec Arouca la saison dernière et tous les matchs avec le Portugal espoirs à l’Euro. On a travaillé doucement avec lui pour l’inclure avec nous petit à petit dans la préparation. » Et au coach stéphanois d’ajouter : « Je suis heureux d’avoir un joueur de ce niveau, c’est un top joueur pour son âge. C’est un joueur de niveau Ligue 1. On a eu de la chance de le faire signer en Ligue 2. On va faire tout ce qu’il faut pour remonter en Ligue 1 avec lui et continuer de le développer. C’est très bien qu’on ait pu le signer. En plus de ça, il a une personnalité en or que j’apprécie énormément. »