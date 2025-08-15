OM : De Zerbi a réussi à faire changer d’avis un grand critique de Marseille

L’entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, ancien joueur de l’OM mais connu ces dernières années pour ses punchlines contre le club, est sous le charme de Roberto De Zerbi.

Pour les plus de 30 ans, Eric Roy est ce milieu de terrain élancé qui avait égalisé à 4-4 lors du match légendaire contre Montpellier (5-4) en août 1998. Son visage déformé de joie et ses yeux exorbités témoignaient alors de l’accomplissement réalisé cet après-midi-là. Mais pour les plus jeunes, Roy est surtout un grand critique de l’OM. Depuis qu’il est à Brest, il s’est ouvertement moqué du jeu proposé par l’équipe de Marcelino au début de la saison 2023-24 ou des douze défaites consécutives en Champions League.

« Il y a toujours la volonté de renverser les montagnes »

Mais ce vendredi dans Le Parisien, le technicien a enfin dit du bien de l’OM ! Visiblement séduit par Roberto De Zerbi, il a déclaré : « L’OM peut déjà au moins commencer à essayer de réduire un petit peu l’écart avec le PSG. Après, on l’a vu par le passé, Lille a été champion sous QSI. Montpellier l’a fait aussi au début de l’ère. Tout est possible, mais il faut que toutes les planètes s’alignent. Connaissant la mentalité de l’entraîneur et du public marseillais, il y a toujours la volonté de renverser les montagnes. Bien sûr, ils ne sont pas favoris. Ils ont envie de le faire. Est-ce qu’ils en sont capables ? Ca sera l’un des enseignements de cette saison ».

Eric Roy se rappelle donc qu’il a passé trois saisons à Marseille (1996-99). Cela nous épargnera peut-être des saillies déplacées à l’avenir…