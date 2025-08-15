OM : la vérité derrière l’absence de Neal Maupay face au Stade Rennais

Absent du groupe de l’OM pour affronter le Stade Rennais ce vendredi soir, Neal Maupay se dirige plus que jamais vers la sortie.

Pour le coup d’envoi de la saison de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace à Rennes avec un choix fort de Roberto De Zerbi : Neal Maupay ne figure pas dans le groupe. L’attaquant, en pleine forme et présent lors des entraînements, est laissé de côté pour ce premier match, au profit du jeune Robinio Vaz, 18 ans, qui intègre le groupe élargi de 21 joueurs.

Maupay plus que jamais sur le départ

Selon RMC Sport, ce choix reflète la profonde concurrence qui règne à l’OM dans le secteur offensif. Avec Amine Gouiri, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, Maupay n’est plus considéré comme un titulaire prioritaire. Son avenir sur la Canebière s’écrit désormais en pointillés, et un départ cet été n’est plus à exclure.