Majorque – FC Barcelone : le onze blaugrana est tombé !

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a dévoilé son onze de départ pour le match à Majorque, qui marque les débuts des Blaugranas dans la Liga 2025-26.

Cette journée de samedi a plutôt bien commencé pour le FC Barcelone puisque les recrues Joan Garcia et Marcus Rashford ont été enregistrées auprès de la Liga. Le gardien, arrivé de l’Espanyol cet été, est donc titulaire pour affronter le Real Majorque en fin d’après-midi (19h30). Marcus Rashford, lui, va débuter sur le banc, Hansi Flick ayant décidé d’aligner une composition très similaire à celle de la saison dernière, qui a remporté le triplé national. Seuls changements : Eric Garcia sera latéral droit à la place de Jules Koundé, pas encore tout à fait opérationnel, alors que c’est Ferran Torres qui jouera en pointe, Robert Lewandowski ayant été victime d’une alerte musculaire cette semaine.

FCB : Garcia – Garcia, Araujo, Cubarsi, Baldé – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres.