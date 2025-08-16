FC Barcelone : Joan Garcia touché à l’échauffement !

Recrue de l’été, le nouveau gardien du FC Barcelone, Joan Garcia, s’est blessé lors de l’échauffement du match à Majorque. Mais il devrait pouvoir tenir sa place.

Une (petite) partie de Barcelone doit faire la fête… Celle qui soutient l’Espanyol a dû se réjouir de voir Joan Garcia quitter la pelouse de Son Moix dès l’échauffement. Le nouveau gardien du Barça, qui doit disputer son premier match officiel avec les champions d’Espagne, lui qui a été inscrit seulement aujourd’hui auprès de la Liga, souffrait d’un poignet gauche. Cependant, le directeur sportif du FCB, Deco, a assuré qu’il allait bien et qu’il allait tenir sa place.

S’il ne pouvait pas, ce serait Inaki Pena qui serait titulaire ce soir dans les cages barcelonaises. Un scénario improbable mais Wojciech Szczesny n’est pas inscrit en raison des difficultés du FCB, qui ne s’attendait évidemment pas à ce que sa recrue se blesse. Pena n’a pas disputé une seule minute pendant la préparation et est poussé vers la sortie. Dans quel état d’esprit serait-il ?