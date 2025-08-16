FC Barcelone : tout en maîtrise, le champion domine Majorque avec un Yamal en feu
FC Barcelone : tout en maîtrise, le champion domine Majorque avec un Yamal en feu

Lamine Yamal heureux après la victoire du FC Barcelone.
Raphaël Nouet
16 août 2025

Auteur d’une très grosse entame de match, avec un Lamine Yamal encore excellent, le FC Barcelone a battu Majorque (3-0) à Son Moix.

Dès la 3e minute, Lamine Yamal a prouvé au monde entier qu’il n’avait aucune intention de s’endormir sur ses lauriers. Et qu’il était le grand favori du Ballon d’Or 2025. Alors qu’il se trouvait dans son couloir droit, près de la surface de Majorque et marqué de près par un adversaire, l’ailier du FC Barcelone a réussi un dribble irréel qui a nécessité un ralenti pour comprendre ce qu’il avait fait. A savoir un petit pont alors que les jambes de son adversaire semblaient trop loin pour tenter ce dribble.

L’arbitrage a flingué la rencontre

Quatre minutes plus tard, le jeune Barcelonais a centré au deuxième poteau pour la tête victorieuse de Raphinha. C’est alors que l’arbitrage a joué un rôle trop important dans le résultat de la partie. A la 22e, une grosse frappe de Yamal est contrée de la tête par un Majorquin, qui tombe au sol, comme assommé. Tous les joueurs s’arrêtent de jouer, sauf Ferran Torres, qui récupère le cuir et expédie une énorme frappe de 20 mètres. Personne ne célèbre le but car tout le monde pense que l’arbitre a arrêté le jeu. Mais ce n’est pas le cas et le sifflet valide le 2-0, à la grande fureur des locaux.

Averti dans la confusion, Morlanes est exclu dix minutes plus tard pour une grosse faute au milieu. Dans la foulée, c’est Muriqi qui voit rouge pour avoir mis son pied dans la tête de Joan Garcia sur une balle aérienne. Avec deux joueurs et deux buts de plus, le Barça s’est alors totalement arrêté de jouer. Il s’est procuré plusieurs occasions, a frappé le poteau à deux reprises mais n’a alourdi la marque qu’à la dernière minute par… Lamine Yamal, d’une frappe enroulée dans la lucarne opposée. Un classique dont on ne se lasse pas ! Tout comme la prestation du Barça qui, pendant les 25 minutes où il a joué, s’est montré très convaincant, aussi inspiré que la saison passée, quand il avait remporté le triplé national.

FC BarceloneLiga
