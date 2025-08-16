FC Barcelone : Flick pousse un coup de gueule après le succès à Majorque

Malgré la victoire (3-0), l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, n’a pas apprécié que ses joueurs se contentent de gérer le score à Majorque.

Connaissant l’exigence (pour ne pas dire l’intransigeance) d’Hansi Flick, il était certain que la performance du FC Barcelone à Majorque (3-0) lui avait déplu. Car son équipe n’a joué que les 25 premières minutes, le temps de mener 2-0 et de voir son adversaire perdre totalement les pédales après un deuxième but que l’arbitre aurait pu annuler car tout le monde s’était arrêté de jouer à l’exception de Ferran Torres. Réduits à dix puis à neuf, les joueurs des Baléares ne constituaient plus une menace. Les Blaugranas l’ont bien compris et ont joué l’heure suivante au petit trot.

« Je n’ai pas aimé ça »

Ca n’a évidemment pas été du goût de l’Allemand, dont la mentalité est de jouer tout le temps à fond. En conférence de presse, Hansi Flick a déclaré : « Après les expulsions de Majorque, l’équipe est tombée à 50%, et ça ne peut pas arriver au Barça. Notre seconde période n’était pas bonne et je n’ai pas aimé ça. On en parlera et on promet de s’améliorer. Nous devons être plus concentrés même si cela semble facile de gagner ».

Ce succès aurait donc peut-être d’autres vertus que celle de lancer idéalement la saison barcelonaise au niveau comptable. Elle va aussi permettre à Flick de mettre d’entrée la pression à ses joueurs. Pour démarrer en trombe (7 victoires d’affilée), comme l’an dernier ?