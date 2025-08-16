ASSE : Horneland assure que le meilleur est à venir après le carton sur Rodez !

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, était évidemment satisfait après la large victoire sur Rodez (4-0) mais il est persuadé que son équipe peut faire encore mieux.

Une semaine après le nul frustrant à Laval (3-3), l’AS Saint-Etienne devait se racheter devant son public. Le Chaudron avait répondu présent, avec 34.000 supporters. Les hommes d’Eirik Horneland aussi. Rodez, qui n’avait jamais perdu en L2 contre les Verts, en a pris quatre, dont un petit bijou de Zuriko Davitashvili en fin de match, sur une action collective de très haut niveau.

On va encore s’améliorer

Forcément, l’entraîneur norvégien était aux anges après cette partie. Mais au micro de beIN, il a assuré que le meilleur était encore à venir ! « On va encore s’améliorer. Nous avons eu de très bons moments et nos joueurs ont été performants. Nous sommes une équipe. Mais il faut encore que les joueurs se familiarisent entre eux. C’était compliqué pour Rodez de jouer son jeu et c’est qu’on veut voir ». La Ligue 2 peut trembler ! L’ASSE a décidé de confirmer son étiquette de grande favorite !