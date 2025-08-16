ASSE : le Chaudron a fait passer des messages forts avant le match contre Rodez

Les ultras de l’ASSE ont brandi plusieurs banderoles avant le coup d’envoi du match contre Rodez. La plupart évoquaient la remontée en Ligue 1.

Trois mois moins un jour après son dernier match, contre Toulouse (2-3) en Ligue 1, Geoffroy-Guichard retrouve ses favoris. En Ligue 2 et pour la réception de Rodez. L’été a permis d’atténuer la déception de la descente puisque Kilmer Sports a multiplié les investissements pour renforcer l’équipe. Plus de 20 M€, nouveau record pour la L2, ont été dépensés. De quoi convaincre les supporters, qui ont été plus de 20.000 abonnés et qui sont plus de 30.000 ce soir à garnir le Chaudron.

« La Ligue 1 ou rien »

Mais ce n’est pas parce que les signaux sont positifs que tout est oublié pour autant. Les deux kops de Geoffroy-Guichard ont ainsi fait passer des messages forts pendant l’échauffement. « La Ligue 1 ou rien », pour les Green Angels, dans des clichés par le site Evect. « +20.000 abonnés, le peuple vert est derrière vous pour aller chercher la montée », du côté des Magic Fans.

Archi-favorite pour la montée, l’AS Saint-Etienne doit impérativement atteindre cet objectif. Ce qui passe par une victoire ce soir contre Rodez, une semaine après un nul décevant à Laval (3-3).