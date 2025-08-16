ASSE Mercato : Horneland clarifie la hiérarchie chez ses nouveaux latéraux

Quatre latéraux sont arrivées à l’ASSE cet été. La hiérarchie est déjà établie…

Exit Pierre Cornud et Léo Pétrot, à gauche. A droite, Yvann Maçon, indésirable, est toujours là, tout comme Dennis Appiah. Mais quatre nouveaux latéraux sont arrivés dans le Forez cet été avec les recrutements de Joao Ferreira et Strahinja Stojkovic à droite, d’Ebenezer Annan et Lassana Traoré à gauche.

Stojkovic et Traoré en doublures… mais Appiah n’a pas dit son dernier mot

« Stojkovic est un « top prospect » qui arrive de l’Etoile Rouge de Belgrade comme Annan. Il a un gros physique et un fort caractère, a commenté ce jeudi Eirik Horneland. C’est un joueur qu’on veut développer ces six prochains mois. Il est jeune, il a besoin d’un peu de temps. Traoré et lui auront un temps de jeu réparti entre l’équipe 1 et l’équipe 2 pour qu’ils soient prêts pour l’avenir. » La hiérarchie est donc claire, d’entrée de jeu : Ferreira est le nouveau numéro 1 à droite avec Stojkovic en doublure. A gauche, Annan est le nouveau numéro 1 et Traoré sa doublure. Mais Appiah est toujours là et Horneland l’apprécie. L’ancien nantais est d’ailleurs présent dans le groupe qui défie Rodez ce soir. Ce qui n’est pas le cas de Traoré et Stojkovic…