OL : Pierre Sage touché par les supporters, le club endeuillé
FC Barcelone : à Majorque, Yamal a marché un peu plus sur les traces de Messi

Lamine Yamal est déjà bouillant en ce début de saison.
Raphaël Nouet
17 août 2025

Auteur d’un but et d’une passe décisive à Majorque (3-0), Lamine Yamal s’est en plus mis à tirer les coups francs, comme son glorieux aîné, Lionel Messi. Mais sans la même réussite pour le moment…

Pour son premier match officiel depuis sa majorité, Lamine Yamal a réalisé un nouveau festival, hier, à Majorque (3-0). En sept minutes, l’ailier du FC Barcelone avait plié le match, entre un dribble d’extraterrestre d’entrée de jeu et une passe décisive pour Raphinha sur l’ouverture du score. Il s’est certes assoupi après les deux expulsions adverses, comme le reste de son équipe, mais il s’est repris à la dernière minute pour inscrire un troisième but de toute beauté, d’une frappe du pied gauche dans la lucarne opposée.

Et maintenant, il frappe les coups francs !

Mundo Deportivo a relevé, pendant ce match, un changement chez Yamal qui le rapproche un peu plus de la référence absolue pour tout footballeur, Lionel Messi. Hier, le gaucher a tiré son premier coup franc. Et il l’a fait avec autorité, s’emparant du ballon et signifiant à Raphinha, l’habituel préposé, qu’il allait frapper. Certes, cela ne s’est pas transformé en but mais l’essentiel est là : Lamine Yamal est prêt à endosser encore plus de responsabilités au sein de l’équipe !

Avec son nouveau récital et cette envie d’en faire toujours plus, la superstar du FC Barcelone se donne encore plus de chances de remporter le Ballon d’Or 2025, même si, officiellement, les électeurs ne sont censés juger que ses prestations de la saison passée…

FC BarceloneLiga
