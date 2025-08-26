Revue de presse espagnole : le Real Madrid a pris une décision radicale avec Rodrygo !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 26 août 2025 : Rodrygo va finalement rester au Real Madrid alors que le Camp Nou met le FC Barcelone dans la panade.

AS : « Rodrygo reste »

Après plusieurs semaines de rebondissements, le Real Madrid a pris la décision de conserver Rodrygo au mercato estival. Xabi Alonso a été convaincu après sa partition contre Oviedo. De son côté, Dani Ceballos se rapproche de l’OM.

MARCA : « Avec Xavi, on parle sur le terrain »

Marca l’assure : depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, on ne fonctionne plus qu’avec la méritocratie. Vincius Junior l’a bien compris à Oviedo et il n’est pas le seul.

SPORT : « Camp Nou à la limite »

Selon Sport, le FC Barcelone est toujours en guerre avec la mairie de la ville au sujet du Camp Nou mais les délais annoncés dans un premier temps ne seront sans doute pas respectés.

MUNDO DEPORTIVO : « Tous chauffés à blanc »

La méthode Hansi Flick est désormais bien connue au Barça. Selon Mundo Deportivo, le technicien allemand fait beaucoup tourner pour donner sa chance à tout le monde et aiguiser la concurrence à tous les postes. Le gardien Inaki Peña l’a appris à ses dépens et va partir.