FC Barcelone : Carlo Ancelotti a mis le feu au Barça !

La dernière liste de Carlo Ancelotti pour le Brésil a semé la polémique au FC Barcelone, notamment à cause du traitement différencié réservé aux joueurs du Real Madrid et à Raphinha.

Après un premier rassemblement en juin, le Brésil se prépare pour deux derniers matchs qualificatifs pour le Mondial 2026 : le 4 septembre face au Chili au Maracanã, puis un déplacement en Bolivie le 9 septembre. Déjà assuré d’une qualification grâce à sa troisième place dans les éliminatoires sud-américains, Carlo Ancelotti a toutefois surpris en dévoilant sa liste.

Rodrygo, Eder Militao et Vinícius Júnior, stars du Real Madrid, ne figurent pas parmi les convoqués. Vinícius étant suspendu pour le premier match, son absence était logique, mais Rodrygo a lui été écarté pour des raisons plus « pragmatiques » : Ancelotti explique que le joueur, dont c’était le premier match depuis longtemps, a besoin de temps pour se préparer et revenir en sélection. En revanche, Raphinha a été convoqué, et le choix a déclenché un vrai malaise du côté du FC Barcelone et dans la presse catalane.

Raphinha pas épargné par Ancelotti

Le quotidien Sport n’a pas mâché ses mots ce mardi, parlant d’un « immense service rendu à Xabi Alonso » et d’un « traitement de faveur retentissant pour le Real Madrid ». Le média se demande pourquoi Raphinha doit effectuer un voyage de dix heures et subir un décalage horaire pour deux rencontres sans enjeu réel, alors que certains Madrilènes ont été laissés au repos.

Au-delà de la presse, ce choix pourrait aussi provoquer des tensions au sein du board du FC Barcelone. L’ailier brésilien est un élément clé de l’effectif catalan, et le club pourrait s’inquiéter de la fatigue accumulée ou d’un risque de blessure inutile. Dans un contexte déjà tendu sur le marché et sur le terrain, cette décision d’Ancelotti ajoute un grain de sel supplémentaire à la rivalité historique entre Barcelone et Madrid.