Real Madrid : Xabi Alonso frappe fort, le vestiaire sous le choc

Le vestiaire du Real Madrid aurait été épaté par la gestion de Xabi Alonso ce week-end à Oviedo…

Pour le déplacement à Oviedo (3-0), Xabi Alonso n’a pas hésité à marquer son territoire au Real Madrid. En écartant des cadres aussi emblématiques que Vinicius Jr et Alexander-Arnold de son onze de départ, le nouvel entraîneur a provoqué une onde de surprise… mais surtout un profond respect dans tout le vestiaire, où même Kylian Mbappé s’est trouvé bluffé. Retour sur ces décisions structurantes et sur la dynamique qu’elles insufflent au club merengue.

Des décisions inattendues lors du match contre Oviedo

Dimanche, dans un contexte déjà tendu, Alonso a surpris tout le monde en laissant Vinicius Jr et la nouvelle recrue Trent Alexander-Arnold sur le banc. Ces choix forts ont fait énormément réagir, alors que Rodrygo – jusque-là en perte de vitesse – retrouvait une place de titulaire. L’entraîneur montre ainsi qu’il mise sur la profondeur d’effectif, n’hésitant pas à sortir de la routine pour créer un électrochoc positif.

Certains y voient une continuité dans les premiers changements réalisés par Xabi Alonso au Real Madrid, où personne ne semble intouchable – un message fort adressé à ses joueurs dès le début de saison.

Une surprise positive pour Mbappé et les cadres du Real

Selon Sport, dans l’intimité du vestiaire, la réaction ne s’est pas faite attendre. Plusieurs cadres, dont Kylian Mbappé, ont exprimé leur surprise devant ces décisions inédites, mais le sentiment dominant a rapidement basculé vers une appréciation sincère. Les joueurs y voient un réel signal de justice sportive et saluent la capacité d’Alonso à exploiter chaque atout de son effectif.

Pour Mbappé, habitué à la pression et à la concurrence d’élite, cette gestion autoritaire apporte une émulation nouvelle – bénéfique aussi bien pour le collectif que pour son implication sur le terrain. Malgré la rotation, il poursuit son rythme impressionnant avec trois buts en seulement deux journées sous ses nouvelles couleurs.

Respect accru et soutien des dirigeants madrilènes

Le choix audacieux d’Alonso a également trouvé un écho favorable dans les bureaux de la direction. Les décideurs du Real Madrid apprécient cette gestion ambitieuse de l’effectif, convaincus que c’est en bousculant la hiérarchie que le groupe progressera. La satisfaction affichée en interne témoigne d’un climat sain et d’une confiance renouvelée envers l’entraîneur.

En s’appuyant sur la richesse de son banc et en imposant le respect à ses stars, Alonso gagne des points au sein du club. Même à l’extérieur du club, la prestation collective livrée à Oviedo a été saluée, signe qu’un vent nouveau souffle déjà sur la Maison Blanche (plus de détails sur la performance du Real Madrid à Oviedo). Si ce management offensif et pragmatique semble faire l’unanimité, il pose aussi les bases d’une saison où chaque place se mérite. Le vestiaire madrilène, dynamisé par cette exigence, pourrait bien bénéficier d’une cohésion inédite… et d’une dynamique porteuse pour viser les sommets.