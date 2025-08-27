ASSE Mercato : le Stade Rennais insiste pour Stassin, Kilmer Sports pourrait céder !
ASSE Mercato : le Stade Rennais insiste pour Stassin, Kilmer Sports pourrait céder !

Lucas Stasson lors du derby de la saison dernière entre l'ASSE et l'OL.
Bastien Aubert
27 août 2025

 Des discussions poussées ont eu lieu ce mardi entre Lucas Stassin (ASSE, 20 ans) et le Stade Rennais. En Bretagne, il s’agit désormais de la priorité d’Habib Beye. 

🟥 Rumeur

Inflexible jusqu’à maintenant, l’ASSE pourrait-il craquer pour Lucas Stassin ? Selon Sacha Tavolieri, l’attaquant belge souhaite quitter les Verts et aurait ouvert la porte à un départ au Stade Rennais. Une opportunité que les Bretons semblent prêts à saisir, faisant désormais de Stassin la priorité offensive d’Habib Beye.

Les discussions ont repris hier entre le joueur et le club breton. Rennes, en quête d’un buteur capable de dynamiser son attaque, voit en Stassin un profil idéal : jeune, technique, efficace dans la surface et capable de s’intégrer rapidement dans un collectif déjà bien rôdé. Pour le Stade Rennais, il s’agirait d’un investissement stratégique sur le futur.

L’ASSE prête à céder Stassin pour 20 M€ ?

Du côté de Saint-Étienne, le message est clair : le club est fermé à une offre, mais le montant reste un point de négociation. Selon le journaliste belge, l’ASSE pourrait se laisser convaincre par une proposition autour de 20 millions d’euros, légèrement en dessous des 22 M€ annoncés récemment par Mohamed Toubache-Ter. 

Kilmer Sports, l’agence qui gère le dossier, suit la situation de près. La pression est forte, mais le Stade Rennais semble décidé à ne pas laisser filer cette cible. Le club breton pourrait donc rapidement passer à l’action pour sécuriser le transfert avant la fin du mercato, tout en restant attentif aux contre-offres éventuelles.

« Le coup d’œil de But FC »

« Vendre Lucas Stassin pour 20 millions et réaliser une belle plus-value serait tentant pour l’ASSE mais le vrai danger d’une telle opération serait de ne pas lui trouver de successeur sur le marché des transferts. Or, en Ligue 2, un buteur fiable est crucial pour espérer la montée. »

ASSEMercatoStade Rennais
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

