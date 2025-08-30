Xabi Alonso a annoncé ce vendredi qu’il comptait miser sur un jeune talent du Real Madrid…

« Thiago Pitarch ? Je ne le connaissais pas, mais je l’apprécie depuis le premier jour. Il va nous aider maintenant qu’il n’y a plus Bellingham et Camavinga. Il sera de nouveau dans l’équipe première » : voilà ce qu’a annoncé Xabi Alonso ce vendredi en conférence de presse. Le coach du Real Madrid a donc décidé de s’appuyer sur son jeune joueur, jeune milieu hispano-marocain de seulement 18 ans.

Ascension express pour Thiago Pitarch au Real

C’est une trajectoire éclair que vit Thiago Pitarch Pinar. Formé entre l’Atlético et Getafe, il rejoint la Fabrica il y a à peine deux ans, grimpe les échelons jusqu’à intégrer dès cet été un groupe pro en préparation. Relayeur élégant, habile techniquement, il dynamite le milieu lors d’un amical contre Léganès… et trouve même le chemin des filets. Un acte décisif qui confirme l’emballement autour de ce profil entre récupérateur et créateur, rappelant la vista d’un certain Luka Modric.

Entre temps, Pitarch impressionne à la Castilla, là où le Real façonne aussi des pépites comme Gonzalo Garcia. Son intégration rapide et son rôle décisif lors de ce match ont précipité sa mise en lumière. Pour découvrir la stratégie du club avec ses jeunes cracks, il suffit de se pencher sur l’engagement XXL décroché récemment par Garcia.

Le rôle clé de Xabi Alonso et Arbeloa

Au centre de cette percée, la patte Xabi Alonso est évidente. Nouvel entraîneur principal, l’ancien stratège de la Roja entend bousculer la hiérarchie et donner une vraie chance aux jeunes prometteurs. L’alliance avec Alvaro Arbeloa – coach de la Castilla et relais précieux sur les talents à suivre – facilite l’émergence de profils frais.

Une nouvelle ère pour les jeunes du Real Madrid ?

Le cas Pitarch cristallise un vent nouveau à la Casa Blanca. L’audace d’intégrer très tôt un joueur vierge de toute expérience avec l’élite, la montée en puissance de la filière jeunes, la volonté de placer la dynamique et la technique au centre du projet sportif… autant de signaux qui pourraient annoncer une saison 2025-2026 très animée.

Le Real n’hésite plus à blinder ses produits maison, comme le prouve la prolongation jusqu’en 2030 de Gonzalo Garcia. Pour Pitarch, la route reste à faire : il n’a pas encore disputé la moindre minute en Liga, mais la confiance affichée et le frémissement autour de sa côte pourraient le propulser rapidement sous les projecteurs.