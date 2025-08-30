LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite

Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite
Laurent Hess
30 août 2025

Xabi Alonso a annoncé ce vendredi qu’il comptait miser sur un jeune talent du Real Madrid…

« Thiago Pitarch ? Je ne le connaissais pas, mais je l’apprécie depuis le premier jour. Il va nous aider maintenant qu’il n’y a plus Bellingham et Camavinga. Il sera de nouveau dans l’équipe première » : voilà ce qu’a annoncé Xabi Alonso ce vendredi en conférence de presse. Le coach du Real Madrid a donc décidé de s’appuyer sur son jeune joueur, jeune milieu hispano-marocain de seulement 18 ans.

Ascension express pour Thiago Pitarch au Real

C’est une trajectoire éclair que vit Thiago Pitarch Pinar. Formé entre l’Atlético et Getafe, il rejoint la Fabrica il y a à peine deux ans, grimpe les échelons jusqu’à intégrer dès cet été un groupe pro en préparation. Relayeur élégant, habile techniquement, il dynamite le milieu lors d’un amical contre Léganès… et trouve même le chemin des filets. Un acte décisif qui confirme l’emballement autour de ce profil entre récupérateur et créateur, rappelant la vista d’un certain Luka Modric.

Entre temps, Pitarch impressionne à la Castilla, là où le Real façonne aussi des pépites comme Gonzalo Garcia. Son intégration rapide et son rôle décisif lors de ce match ont précipité sa mise en lumière. Pour découvrir la stratégie du club avec ses jeunes cracks, il suffit de se pencher sur l’engagement XXL décroché récemment par Garcia.

Le rôle clé de Xabi Alonso et Arbeloa

Au centre de cette percée, la patte Xabi Alonso est évidente. Nouvel entraîneur principal, l’ancien stratège de la Roja entend bousculer la hiérarchie et donner une vraie chance aux jeunes prometteurs. L’alliance avec Alvaro Arbeloa – coach de la Castilla et relais précieux sur les talents à suivre – facilite l’émergence de profils frais.

Une nouvelle ère pour les jeunes du Real Madrid ?

Le cas Pitarch cristallise un vent nouveau à la Casa Blanca. L’audace d’intégrer très tôt un joueur vierge de toute expérience avec l’élite, la montée en puissance de la filière jeunes, la volonté de placer la dynamique et la technique au centre du projet sportif… autant de signaux qui pourraient annoncer une saison 2025-2026 très animée.

Le Real n’hésite plus à blinder ses produits maison, comme le prouve la prolongation jusqu’en 2030 de Gonzalo Garcia. Pour Pitarch, la route reste à faire : il n’a pas encore disputé la moindre minute en Liga, mais la confiance affichée et le frémissement autour de sa côte pourraient le propulser rapidement sous les projecteurs.

LigaReal Madrid
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1
Ligue 1...

LOSC : les Dogues détruisent Lorient avec sept buts et prennent la première place de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL
Mercato...

RC Lens Mercato : c’est fait pour le départ de Martin Satriano à l’OL

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso craque pour une jeune pépite

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter l’AJ Auxerre

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano

Par William Tertrin
RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !
RC Lens...

RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !

Par Laurent Hess
ASSE : Caiazzo voit l’ASSE comme le PSG de la Ligue 2
ASSE...

ASSE : Caiazzo voit l’ASSE comme le PSG de la Ligue 2

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?
Mercato...

RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?

Par William Tertrin
Kelvin Amian (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : le jeu à la nantaise de retour dès samedi à la Beaujoire ?

Par Bastien Aubert
OL Mercato : Georges Mikautadze en larmes au moment de quitter Lyon pour Villarreal (vidéo)
Mercato...

OL Mercato : Georges Mikautadze en larmes au moment de quitter Lyon pour Villarreal (vidéo)

Par William Tertrin
OL Mercato : Lyon a ciblé le remplaçant de Georges Mikautadze en Ligue 1
Mercato...

OL Mercato : Lyon a ciblé le remplaçant de Georges Mikautadze en Ligue 1

Par William Tertrin
OM Mercato : Hamed Traoré n’entend pas cirer le banc !
Mercato...

OM Mercato : Hamed Traoré n’entend pas cirer le banc !

Par Laurent Hess
Bruno Genesio, le coach du LOSC.
Ligue 1...

LOSC : la compo de Bruno Genesio pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
OM Mercato : un départ officiel, deux nouvelles arrivées en vue… ça chauffe à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : un départ officiel, deux nouvelles arrivées en vue… ça chauffe à l’OM !

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Enzo Bardeli brille encore, les Verts accélèrent !
ASSE...

ASSE Mercato : Enzo Bardeli brille encore, les Verts accélèrent !

Par Laurent Hess
Les supporters de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : un record monumental en vue contre Grenoble !

Par Bastien Aubert
FC Nantes Mercato : un cador de Ligue 1 prêt à mettre le paquet sur Louis Leroux !
AS Monaco...

FC Nantes Mercato : un cador de Ligue 1 prêt à mettre le paquet sur Louis Leroux !

Par Laurent Hess
De Zerbi prépare une surprise : Bilal Nadir titulaire contre l’OL ?
Ligue 1...

De Zerbi prépare une surprise : Bilal Nadir titulaire contre l’OL ?

Par Louis Chrestian
Ligue 1 Mercato : après Singo et Magassa, Monaco va transférer Ben Seghir !
AS Monaco...

Ligue 1 Mercato : après Singo et Magassa, Monaco va transférer Ben Seghir !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : la destination de Conrad Harder dévoilée, une autre piste que Lucas Stassin (ASSE) activée en Ligue 1
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : la destination de Conrad Harder dévoilée, une autre piste que Lucas Stassin (ASSE) activée en Ligue 1

Par Laurent Hess
PSG Mercato : une offre est tombée pour Lee Kang-In, les enchères pourraient monter !
Mercato...

PSG Mercato : une offre est tombée pour Lee Kang-In, les enchères pourraient monter !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Joel Ordonez, une volte face qui passe mal à Marseille !
Mercato...

OM Mercato : Joel Ordonez, une volte face qui passe mal à Marseille !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : un club pousse fort pour Abline, Kita ne cède toujours pas !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un club pousse fort pour Abline, Kita ne cède toujours pas !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet